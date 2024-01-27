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CHP Bursa'da 4 ilçenin belediye başkan adaylarını belirledi - Son Dakika
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CHP Bursa'da 4 ilçenin belediye başkan adaylarını belirledi

CHP Genel Merkezi, yerel seçimler için Bursa'da Büyükorhan, Kestel, Mustafakemalpaşa ve Yenişehir ilçelerinin belediye başkan adaylarını açıkladı. Ayrıca, CHP'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey, Osmangazi Belediye Başkan adayı Erkan Aydın ve Yıldırım Belediye Başkan adayı Mehmet Önder Mutlu olarak belirlendi.

CHP Bursa\'da 4 ilçenin belediye başkan adaylarını belirledi
27.01.2024 - 10:56,
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CHP Genel Merkezi, yerel seçimler için Bursa'da 4 ilçenin belediye başkan adayını belirlediğini açıkladı.

CHP yönetimi, yerel seçimler için Bursa'da 4 ilçenin belediye başkan adayını şu şekilde belirledi;

Büyükorhan Belediye Başkan Adayı Mustafa Oktay, Kestel Belediye Başkan Adayı Cevat Asa, Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı Şükrü Erdem ve Yenişehir Belediye Başkan Adayı Sadi Aktaş

CHP'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ise Mustafa Bozbey, Osmangazi Belediye Başkan adayı Erkan Aydın, Yıldırım Belediye Başkan adayı da Mehmet Önder Mutlu olarak açıklanmıştı. - BURSA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: CHP Bursa'da 4 ilçenin belediye başkan adaylarını belirledi - Son Dakika
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