CHP Bursa'da Yönetim Krizi ve Barikat - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP Bursa'da Yönetim Krizi ve Barikat

CHP Bursa\'da Yönetim Krizi ve Barikat
22.06.2026 21:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'de MYK'nın kararına tepki gösteren Bursa'da partililer, il binası girişine barikat kurdu.

CHP'de mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası yaşanan yönetim krizi Bursa'ya da sıçradı. Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki yeni MYK'nın CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş'ı görevden alarak yerine Turgut Özkan'ı atamasına tepki gösteren partililer il binası girişine barikat kurdu.

Yeni CHP MYK, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş'ı görevden alarak, yerine Turgut Özkan'ı atadı. Kararı partililer büyük tepkiyle karşıladı. Kararın ardından il binasına gelen partililer, görev teslimini engellemek için daire girişine sandalyelerle barikat kurdu. Gelişmeler üzerine açıklama yapan CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, alınan kararın hukuki ve siyasi açıdan geçersiz olduğunu savunarak, "Butlan heyeti bir karar aldı. Bu karar geçersizdir. Çünkü üyeleri toplanmadan MYK'yı toplayıp böyle bir karar aldılar. Bu kararların hiçbir meşruiyeti yoktur. Tamamen hukuka ve parti teamüllerine aykırıdır. Dolayısıyla verdikleri kararı tanımıyoruz" dedi.

Görevinin başında olduğunu vurgulayan Yeşiltaş, parti örgütünün de yanında olduğunu belirterek, "Biz görevimizin başındayız. Bursa örgütü burada, ilçe başkanlarımız burada, üyelerimiz burada. Bu binayı da, bu örgütü de masa başında alınan kararlarla teslim etmeyiz. Mücadelemizi hukuk içinde sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Kamuoyunda mağdur algısı oluşturmalarına izin vermeyeceğiz"

İl Başkanlığı görevine getirilen Turgut Özkan ise, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Ankara'da yaşanan olayların Bursa'da yaşanmasını istemiyoruz. Burada görevden alındık, mağdur olduk algısına izin vermeyeceğiz. Biz kanun olarak verilen görevi yerine getireceğiz. Nihat Bey'e teslim töreni yapması için görüşümü belirttim. Fakat kendisi bunu kabul etmedi. Burada herhangi bir mağduriyet söz konusu değil. Yasal süreç işlemektedir" dedi.

Yeşiltaş'a il binasında toplanan partililer sloganlarla destek verirken, bina girişine sandalyeler dizilerek adeta nöbet tutuldu. - BURSA

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Merkez Yürütme Kurulu, 3. Sayfa, Politika, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Bursa'da Yönetim Krizi ve Barikat - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ceset sandılar, cansız manken çıktı Ceset sandılar, cansız manken çıktı
Trabzon’da istinat duvarı çöktü, odalar kayalarla doldu: Çocuklarını 10 saniye ile kurtardılar Trabzon'da istinat duvarı çöktü, odalar kayalarla doldu: Çocuklarını 10 saniye ile kurtardılar
Sivas’ta Balık Tutmaya Giden Genç Ölü Bulundu Sivas'ta Balık Tutmaya Giden Genç Ölü Bulundu
Trump’ın “Lübnan’a müdahale“ çağrısına Şara’dan yanıt geldi Trump'ın "Lübnan'a müdahale" çağrısına Şara'dan yanıt geldi
Pakistan’da camiye dalan araç cemaati ezdi: 2 ölü, 30 yaralı Pakistan'da camiye dalan araç cemaati ezdi: 2 ölü, 30 yaralı
İsviçre’de tarihi temas: ABD ve İran heyetleri aynı salonda ama mesafe kapanmadı İsviçre'de tarihi temas: ABD ve İran heyetleri aynı salonda ama mesafe kapanmadı

22:02
Kaçan penaltı, kırılan rekor ve goller Bu maçta her şey var
Kaçan penaltı, kırılan rekor ve goller! Bu maçta her şey var
21:18
Galatasaray’dan Acun Ilıcalı’ya olumlu yanıt
Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'ya olumlu yanıt
21:04
Kanada’nın Montreal şehrinde silahlı saldırı: 2 ölü
Kanada'nın Montreal şehrinde silahlı saldırı: 2 ölü
20:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan MKYK toplantısında önemli Terörsüz Türkiye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MKYK toplantısında önemli Terörsüz Türkiye mesajı
20:17
İşte ünlü oyuncu Ufuk Özkan’ın son hali
İşte ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın son hali
19:16
Kubilay Kundakçı cinayeti davasında ilk duruşma Tutuklulukları devam edecek
Kubilay Kundakçı cinayeti davasında ilk duruşma! Tutuklulukları devam edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2026 22:20:47. #7.13#
SON DAKİKA: CHP Bursa'da Yönetim Krizi ve Barikat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.