CHP'li Sarıbal, Ankara'da Alevi STK'leri ile cemevine yapılan saldırıyı kınadı - Son Dakika
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CHP'li Sarıbal, Ankara'da Alevi STK'leri ile cemevine yapılan saldırıyı kınadı

01.08.2022 12:59
CHP'li Sarıbal, Ankara'da Alevi STK'leri ile cemevine yapılan saldırıyı kınadı

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Ankara'da Alevi sivil toplum kuruluşları ile cemevine yapılan saldırıyı kınadı.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Ankara'da Alevi sivil toplum kuruluşları ile cemevine yapılan saldırıyı kınadı.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Ankara'da Alevi sivil toplum kuruluşları ile cemevine yapılan saldırıyı gerçekleştiren ve gözaltına alınan şüphelinin herhangi bir örgüt bağlantısının bulunamadığını belirterek "Tekrar eden, sürekli bildiğimiz ama sürekli cezasızlıkla ödüllendirilen ve her defasında yeni bir olaya alan açan bir tutumla karşı karşıyayız. Kamu görevlileri, emniyet, valilik, kaymakamlıklar bu konuda görevlerinin gereklerini yerine getirmiyorlar." diye konuştu.

Sarıbal, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) ürünlerini kendisine satan çiftçilere kilogram başına 1 TL prim vereceğini ancak TMO'ya ürün vermeyenlerin bu primden faydalanamayacağını ifade etti.

TMO'nun AK Parti iktidarı döneminde yaklaşık 24 milyar TL görev zararı ettiğini, ithalatı desteklediğini ve bu zararı Hazine'nin karşıladığını söyleyen Sarıbal, "Yabancı şirketleri desteklemek için görev zararı yapılıyor, bu zararı hepimiz ödüyoruz ama kendi çiftçimizden ürün almaya başladığımızda 'Bana ürün verirsen sana prim veririm, ürün vermezsen sana prim yok' deniyor." diye konuştu.

Sarıbal, ürettiği buğdayı kime satarsa satsın Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kaydı ve satış belgesiyle birlikte tarım ilçe müdürlüklerine başvuran bütün üreticilere bu primin verilmesi gerektiğini savundu.

Ayçiçeği tarlalarını istila eden çayır tırtılının oluşturduğu zarara dikkati çeken Sarıbal, Tarım ve Orman Bakanlığının sürvey ve denetim çalışmalarını yapmadığını ileri sürdü. Çiftçinin tarladaki zararı gördükten sonra Bakanlığa bildirdiğini ve o günden sonra faaliyete geçildiğini iddia eden Sarıbal, "Ayçiçeği çayır tırtılının yarattığı zararın tek sorumlusu var, Tarım Bakanlığıdır." dedi.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ankara, Bursa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Sarıbal, Ankara'da Alevi STK'leri ile cemevine yapılan saldırıyı kınadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'li Sarıbal, Ankara'da Alevi STK'leri ile cemevine yapılan saldırıyı kınadı - Son Dakika
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