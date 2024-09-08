CHP'den TİP'e Destek Çağrısı Reddedildi

Politika

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Can Atalay'ın durumuna ilişkin CHP'nin 10 Eylül'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni (TBMM) olağanüstü toplantıya çağrısının TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından reddedildiğini açıkladı.

Başarır, yaptığı açıklamada, "TBMM Numan Kurtulmuş Can Atalay'ın hukuki durumunun, haklarının teslimiyle ilgili olağanüstü toplantı çağrımızı reddetti. Yani iç tüzüğün 7. maddesi çok net. Meclis'in teamülleri çok net. Buna rağmen keyfi bir şekilde bu hakkın milletvekillerinden, partilerden elinden alınması Anayasaya içtüzüğe, akla, vicdana, hukuka aykırı bir durumdur. Düşünün, Meclis'te olması gereken bir milletvekili cezaevinde, bununla ilgili hiçbir şey yapmayan Meclis, bununla ilgili toplantı görüşme talebini de reddediyor. Türkiye'deki tüm sorunların çözüm yeri Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Bunun bir sorun olduğunu, haksızlık olduğunu kabul ediyordunuz ama şimdi toplantı talebini reddediyorsunuz. Olmaz Sayın Başkan. Meclis'in itibarına da milletvekili haklarına da ülkemizin, Meclis'imizin tarihine de bu bir hakarettir, olmaz" dedi. - ANKARA