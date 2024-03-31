CHP Çanakkale Belediye Başkan Adayı Muharrem Erkek Oyunu Kullandı

CHP Çanakkale Belediye Başkan Adayı Muharrem Erkek, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.
Çanakkale'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemleri saat 08.00 itibariyle başladı. Vatandaşlar oy kullanma işlemi için sabahın erken saatlerinde sandık başına gitti. CHP Çanakkale Belediye Başkan Adayı Muharrem Erkek oyunu eşi Özen Erkek ile birlikte Gazi Orta Okulu 1307 nolu sandıkta kullandı.
CHP Çanakkale Belediye Başkan Adayı Muharrem Erkek, "Demokrasimiz, Çanakkale'miz için hayırlı olsun. Bu süreçte bizi sevgiyle, hoşgörüyle kucaklayan tüm hemşerilerime, herkese çok çok teşekkür ediyorum. Çanakkale yine Türkiye'ye örnek oldu. Son derece demokratik, nezaketli bir süreç yaşadık. Çünkü demokratik bir kent Çanakkale. Yerel demokrasinin büyümesini, gelişmesini istiyoruz. Yerel demokrasinin var olabilmesi için belediyeler çok çok önemli. Belediyeler halkın en rahat şekilde doğrudan yönetime katılabildiği birimler. Onun için bugün artık Çanakkale halkı seçmen son sözünü söyleyecek, kararını verecek. Seçmenin takdiri, iradesi her şeyin üzerindedir. Bizler adaylar olarak siyasi partiler olarak her şeyi söyledik. Şimdi kararı verecek olan Çanakkale halkıdır. Ben tekrar Çanakkale'mize yerel demokrasimize hayırlı olsun diyorum" dedi. - ÇANAKKALE
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Düzce'deki Hilmi Çilingir Huzurevi'nde yaşayan sakinler, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullandı. Tekerlekli sandalye ve değnekleriyle sandık başına gelen huzurevi sakinleri, gözetmenler eşliğinde oylarını kullandı. Seçimlerin ülkeye hayırlı olmasını dileyen yaşlılar, devletleri için sağlık ve selamet diledi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, oy vermeye gitmeden önce evinin önünden bir videolu mesaj paylaştı. İmamoğlu, eşi ve çocuklarıyla birlikte oy kullanacaklarını belirterek, milleti eksiksiz oy kullanmaya davet etti. İstanbul'da devam eden yerel seçimlerde 11 milyon 314 bin 516 seçmen oy kullanacak.
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde iki aile arasında muhtar adaylığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Vatandaşlar, yaralıları götürmek için gelen sağlık ekiplerine saldırdı. Valilik, bölgeye Bingöl'den de gönderilen timler ile helikopter destekli güvenlik önlemleri aldığını duyurdu.
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy, Arifiye Mahallesi'ndeki bir okulda oy kullanarak seçimlere katıldı. Vali Aksoy, güvenlik önlemlerinin alındığını ve seçimlerin huzur içinde tamamlanması için çalıştıklarını belirtti.
Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için ailesiyle birlikte Hamzabey Ortaokulu'na giderek oy kullandı. Demirtaş, seçimlerin huzur ve güven içinde geçmesi için alınan tedbirleri belirtti ve seçim sonuçlarının ülke ve milletimize hayırlı olmasını diledi.
Aksaray Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkanı Adayı Evren Dinçer, eşi Merve Dinçer ile birlikte oy kullandı. Başkan Dinçer, seçimlerin Aksaray ile birlikte Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.
Muğla Valisi İdris Akbıyık, eşi Sevim Akbıyık ile birlikte Kocamustafendi İlkokulu'na giderek oy kullandı. Akbıyık, seçimlerin genel güvenliği için alınan tedbirlerin olduğunu belirtti ve seçim sürecinin olumsuzluk yaşanmadan başladığını ifade etti.
Serdivan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı. Alemdar, eşi ve çocuklarıyla birlikte Serdivan Bahçelievler Gazi İlkokulu'na giderek oyunu 1076 nolu sandığa attı. Alemdar, vatandaşlarla sohbet ederek bugünün demokrasi bayramı olduğunu belirtti ve oy kullanma sürecinin ülkenin her noktasında devam ettiğini ifade etti.
31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Denizli'de belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve adaylar oylarını kullandı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan da oy kullanarak açıklamalarda bulundu.
Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için vatandaşlar oy kullanmak üzere sabahın erken saatlerinden itibaren sandıklara gitti. Konya'da 1 milyon 649 bin 704 seçmen, Karaman'da 189 bin 902 seçmen, Aksaray'da 245 bin 874 seçmen ve Afyonkarahisar'da 536 bin 163 seçmen oy kullanacak.
İzmir Valisi Süleyman Elban, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanmak üzere Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gitti. Elban, seçimlerin olgun ve güzel bir ortamda geçtiğini belirterek, vatandaşların iradesinin sağlıklı bir şekilde sandığa yansıması için gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.
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