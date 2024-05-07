CHP, Ceza Muhakemesi Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un İptali İçin AYM'ye Başvurdu - Son Dakika
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Politika

CHP, Ceza Muhakemesi Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un İptali İçin AYM'ye Başvurdu

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, 7499 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da yer alan bazı maddelerin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu. Günaydın, yaptığı açıklamada, yasanın bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle hazırladıkları dilekçeyi AYM'ye ilettiklerini belirtti. İptalini istedikleri maddeler arasında 'üye olmamakla birlikte terör örgütüne yardım', 'tazminat komisyonu', 'hükmün açıklanmasının geri bırakılması', 'kişisel verilerin korunması ve işlenmesi' bulunuyor.

07.05.2024 12:13
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CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, 7499 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da yer alan bazı maddelerin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu.

CHP Grup Başkanvekili Günaydın, kamuoyunda 8. Yargı Paketi olarak tanımlanan '7499 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' ile ilgili Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) yasanın iptali ve yürürlüğün durdurulması istemiyle başvuru yaptı. Ardından AYM binasının basın mensuplarına açıklama yaptı. Günaydın, 'Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 12 Mart 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlattı. Günaydın yaptığı açıklamada, ilgili kanunun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle hazırladıkları dilekçeyi AYM'ye ilettiklerini kaydetti.

"Hükmün açıklamasını geriye bırakılması düzenlemesi son derece keyfidir"

Günaydın, iptalini istedikleri düzenlemeleri partinin sosyal medya hesaplarından da paylaşacaklarını dile getirirken iptalini istedikleri maddelerin 'üye olmamakla birlikte terör örgütüne yardım', 'tazminat komisyonu', 'hükmün açıklanmasının geri bırakılması', 'kişisel verilerin korunması ve işlenmesi' olduğunu bildirdi. Günaydın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Örneğin burada bir anayasal hakkı için protesto gösterisi yapan kişi ve grupların terör örgütüne üye olmamakla birlikte diye başlayan keyfi söz dizimi üzerinden gözaltına alınmasına ve tutuklanmasına neden olabilir. Dolayısıyla bu düzenlemenin iptalini talep ediyoruz. Daha evvel Anayasa Mahkemesi bu düzenlemeyi iptal etmişti ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde maalesef Cumhuriyet İttifakı çoğunluğu Anayasa Mahkemesi kararına uyarlı olmayan bir yeni düzenlemeye imza attı. Dolayısıyla bunun iptalini talep ediyoruz. Bunun dışında, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi öncesi kurulan tazminat komisyonu yurttaşın adil başvuru ve etkili başvuru hakkını elinden almaktadır. Biz bunun ihtisas komisyonları, ihtisas mahkemeleri üzerinden sürecin yürütülmesinin doğru olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla bunun da iptalini ve yürürlüğünün durdurulmasını talep ediyoruz. Hükmün açıklamasını geriye bırakılması düzenlemesi son derece keyfidir. Avukat meslektaşlarımızı müvekkilleri, sanıkları ve hatta hakimleri zor durumda bırakmaktadır. Dolayısıyla daha doğru bir düzenleme yapılmasına imkan tanıyabilmek açısından bunun da iptalini talep ediyoruz. Bunun yanında kişisel verilerin korunması ve işlenmesiyle ilgili son derece sakıncalı hükümler vardır. Kişinin rızası olmaksızın bir kanuni koruma da olmaksızın sağlık verileri, siyasal parti üyelikleri, dernek üyelikleri işlenebilmektedir. Bunun izah edilebilir bir durumu asla söz konusu değildir. Yurttaş güvenliğini tümüyle ihlal eden bu tutum için biz Anayasa Mahkemesi'ne geldik." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika CHP, Ceza Muhakemesi Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un İptali İçin AYM'ye Başvurdu - Son Dakika

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