CHP Çorum İl Başkanı, 31 Mart Seçimleri için adaylarını belirledi

CHP Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için 5 ilçe ve 1 belde belediye başkanı adayını belirlediklerini bildirdi.

Solmaz, yaptığı yazılı açıklamada, dün yapılan Parti Meclisi Toplantısı'nda 6 belediye başkan adayını tespit ettiklerini aktardı.

Seçim sürecinin Türkiye'ye ve CHP'ye hayırlı olması temennisinde bulunan Solmaz, belediye başkanlığına Alaca'da Hüseyin Türk, Boğazkale'de Duran Yazırlıoğlu, Kargı'da Hamit Dereli, Ortaköy'de Necip Erdemirci, Osmancık'ta Hüseyin Kesenek ile Aşdağul beldesinde Şenol Öncül'ün aday gösterileceğini kaydetti.

Solmaz, Çorum Belediyesi ile 13 ilçe ve 2 belde belediyesinde iddialı olduklarını vurgulayarak, adaylara seçim yarışında başarı diledi.