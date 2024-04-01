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CHP'de Ahmet Akın, seçim zaferini kutladı - Son Dakika
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Politika

CHP'de Ahmet Akın, seçim zaferini kutladı

CHP\'de Ahmet Akın, seçim zaferini kutladı

Balıkesir siyaset tarihinde tarihi bir zafere imza atan CHP'li Ahmet Akın, seçim zaferini kutladı. Binlerce Balıkesirli tarafından sevgi gösterileriyle karşılanan Akın, milletin çektiği sıkıntıları tepeden bakanlara atıfta bulundu.

01.04.2024 03:28  Güncelleme: 03:32
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CHP'de Ahmet Akın, seçim zaferini kutladı

Ahmet Akın: "Bu millet ne çektiyse tepeden bakanlardan çekti"

BALIKESİR - Balıkesir siyaset tarihinde tarihi bir zafere imza atarak kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 50 civarında oy alan CHP'li Ahmet Akın, Balıkesir'de seçim zaferini kutladı. Binlerce Balıkesirlinin meydanda kendisine sevgi gösterileri yaptığı Ahmet Akın, elinin altındaki tahta sandalyeyi göstererek 'Bu milletin kürsüsüdür. Ben seçimi bununla geçirdim. Neden biliyor musunuz? Bu millet ne çektiyse tepeden bakanlardan çekti" dedi.

Balıkesir'de sandıklardan CHP çıktı. Kesin olmayan sonuçlara göre Büyükşehir Belediyesi, merkez Karesi Belediyesi ve merkez Altıeylül Belediyesi CHP'li başkanlara emanet edildi. Balıkesir'de 3-0'lık seçim galibiyeti büyük coşkuyu da beraberinde getirdi. Ali Hikmet Paşa Meydanı'nda binlerce Balıkesirli sevgi gösterileri ile Ahmet Akın'ı bekledi. Vatandaşların olduğu alana gelen Ahmet Akın, kısa bir konuşma yaptı. Akın, "Bakın, şunu söyleyeyim. Seçim boyunca benim kürsüm buydu. (Tahta sandalye gösterek) Bu ne biliyor musunuz? Bu milletin kürsüsü. Neden biliyor musunuz? Bu millet ne çektiyse tepeden bakanlardan çekti. Bu şehri hep beraber yöneteceğiz. Kuvayi Milliye İttifakı ile yöneteceğiz. İyi yürekli güzel insanlara teşekkür ediyorum. Saadet Partisi'ne teşekkür ediyorum. Demokrat Partisi'ne teşekkür ediyorum. Deva Partisi'ne teşekkür ediyorum. Gelecek Partisi'ne teşekkür ediyorum. Destek veren AK Partili kardeşlerime teşekkür ediyorum. Milliyetçi Hareket Partili kardeşlerime teşekkür ediyorum. Ailem, Cumhuriyet Halk Partisi'ne teşekkür ediyorum" dedi.

Törende Karesi Belediye Başkanlığı'na kesin olmayan sonuçlara göre seçilen Mesut Akbıyık ise, "Hizmet nasıl yapılır, tüm Karesi'ye göstereceğim. Uyku yok. 7/24 çalışacağıma söz veriyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika CHP'de Ahmet Akın, seçim zaferini kutladı - Son Dakika

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