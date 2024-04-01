CHP'de Ahmet Akın, seçim zaferini kutladı
Ahmet Akın: "Bu millet ne çektiyse tepeden bakanlardan çekti"
BALIKESİR - Balıkesir siyaset tarihinde tarihi bir zafere imza atarak kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 50 civarında oy alan CHP'li Ahmet Akın, Balıkesir'de seçim zaferini kutladı. Binlerce Balıkesirlinin meydanda kendisine sevgi gösterileri yaptığı Ahmet Akın, elinin altındaki tahta sandalyeyi göstererek 'Bu milletin kürsüsüdür. Ben seçimi bununla geçirdim. Neden biliyor musunuz? Bu millet ne çektiyse tepeden bakanlardan çekti" dedi.
Balıkesir'de sandıklardan CHP çıktı. Kesin olmayan sonuçlara göre Büyükşehir Belediyesi, merkez Karesi Belediyesi ve merkez Altıeylül Belediyesi CHP'li başkanlara emanet edildi. Balıkesir'de 3-0'lık seçim galibiyeti büyük coşkuyu da beraberinde getirdi. Ali Hikmet Paşa Meydanı'nda binlerce Balıkesirli sevgi gösterileri ile Ahmet Akın'ı bekledi. Vatandaşların olduğu alana gelen Ahmet Akın, kısa bir konuşma yaptı. Akın, "Bakın, şunu söyleyeyim. Seçim boyunca benim kürsüm buydu. (Tahta sandalye gösterek) Bu ne biliyor musunuz? Bu milletin kürsüsü. Neden biliyor musunuz? Bu millet ne çektiyse tepeden bakanlardan çekti. Bu şehri hep beraber yöneteceğiz. Kuvayi Milliye İttifakı ile yöneteceğiz. İyi yürekli güzel insanlara teşekkür ediyorum. Saadet Partisi'ne teşekkür ediyorum. Demokrat Partisi'ne teşekkür ediyorum. Deva Partisi'ne teşekkür ediyorum. Gelecek Partisi'ne teşekkür ediyorum. Destek veren AK Partili kardeşlerime teşekkür ediyorum. Milliyetçi Hareket Partili kardeşlerime teşekkür ediyorum. Ailem, Cumhuriyet Halk Partisi'ne teşekkür ediyorum" dedi.
Törende Karesi Belediye Başkanlığı'na kesin olmayan sonuçlara göre seçilen Mesut Akbıyık ise, "Hizmet nasıl yapılır, tüm Karesi'ye göstereceğim. Uyku yok. 7/24 çalışacağıma söz veriyorum" dedi.
Son Dakika › Politika › CHP'de Ahmet Akın, seçim zaferini kutladı - Son Dakika
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda basın açıklaması yapan İBB Başkan Adayı Murat Kurum, sandıkların açılmasıyla birlikte milletin yanında olacaklarını ve İstanbullular için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Kurum, seçim sürecinde kendilerine destek verenlere teşekkür etti ve Türkiye'nin geleceği için çalışacaklarını vurguladı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından CHP il binasında konuşma yapan Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un kendisine verdiği görevleri onurlu ve sorumlulukla yerine getireceğini belirtti.
AK Parti'li Şükrü Başdeğirmen, Isparta Belediye Başkanlığına kesin olmayan sonuçlara göre yeniden seçildi. Başdeğirmen, seçim sonuçlarını kutlamak için Kaymakkampı Meydanı'nda toplananlar tarafından coşkuyla karşılandı. Başdeğirmen, yaptığı konuşmada, Ispartalıların AK Parti belediyeciliğini ve kendisini belediye başkanı olarak görmek isteğini belli ettiklerini dile getirdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, İzmir'deki seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi ve CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay'ı tebrik etti. Dağ, 'İzmirliler bize, belediyenin şehrimizin ihtiyaçlarını giderip gidermediğini, sorunlarını çözüp çözmediğini denetleme yetkisi vermiştir' dedi.
Bursa'da yapılan yerel seçimlerde sonuçlar netleşmeye başladı. Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı Mustafa Bozbey önde götürürken, AK Parti Adayı Alinur Aktaş ise oy oranında azalış olduğunu belirtti.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan Cumhuriyet Halk Partisi Adayı Mustafa Bozbey, Kent Meydanı'ndan yaptığı zafer konuşmasında, 'Bu kenti hep birlikte yöneteceğiz. Değişim mücadelemizde yanımızda olan halkımıza çok teşekkür ediyorum. Bu değişimin kahramanı sizsiniz' dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?