CHP'de Ayrışma İddialarına Yanıt

Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, parti içerisindeki ayrışma iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Partimiz, hep birlikte cumhurbaşkanı adayına sahip çıkacak." dedi.

Şahbaz, CHP İl Başkanlığı ziyaretinde düzenlediği basın toplantısında, Antalya'nın ve Türkiye'nin genel sağlık sorunlarını konuşmak üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Türkiye'nin sağlık sorunlarının Antalya'ya da yansıdığını ifade eden Şahbaz, "Görüşmelerimizde vatandaşlarımızın kamusal hizmet olarak sağlık hizmetlerine erişimindeki engeller gündeme geldi. 5 dakikada bir yapılan muayeneler, tomografi, MR randevularının uzaması, Türkiye'de bulunmayan ilaçlar ve ilaçlar üzerinden alınan muayeneye katılım paylarının artırılmasıyla nitelikli sağlık hizmeti ulaşılabilir olmaktan çıktı." diye konuştu.

Türkiye'deki tüm hastanelerde eksikliklerin bir an önce giderilmesi gerektiğini kaydeden Şahbaz, yeni doğan çetesiyle ilgili dava sürecini yakından izlediklerini vurguladı.

"Kabul edilebilir bir durum değil"

Bir gazetecinin Gelecek Partisinden istifa eden Antalya milletvekili Serap Yazıcı Özbudun'un AK Parti'ye katılmasına ilişkin sorusuna Şahbaz, şöyle yanıt verdi:

"Seçmene bir söz veriyorsunuz, bir politika belirliyorsunuz ve o politika çerçevesinde destek alıyorsunuz toplumdan. Milletvekili olarak o düşünceyi, politik duruşu temsil etmek üzere parlamentoda görev alıyorsunuz. Bunun değişmesi, daha sonra tam tersi bir politik çizgiye geçmek, o milletvekilinin siyasi etik duruşuyla ilgili bir şey. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Bu şekilde değişimler, kişinin güvenilir bir çizgisinin olmadığı anlamında yorumlanabilir."

2023'te milletvekilleri liste belirleme süresinde 6'lı masanın etkili olduğunu belirten Şahbaz, Türkiye'de siyasi bir birliktelik oluşturarak bir seçim stratejisinin kurulduğunu ancak çok başarılı olmadığını ve bunun sonucunda bu geçişlerin yaşandığını dile getirdi.

CHP'nin bir ön seçim sürecinden geçtiğini anımsatan Şahbaz, "Türkiye'de bir ilk olarak, cumhurbaşkanı adayımızı ön seçimle belirliyoruz. 23 Mart'ta bu seçimi gerçekleştireceğiz. Şu an tek adayımız var İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ancak katılımcı, tabana yayılan bir demokrasinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Onun için de tek adayımız bile olsa bu ön seçimi gerçekleştireceğiz. Yoğun bir katılım bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Şahbaz, başka bir gazetecinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ön seçime katılmamasının parti tabanında ayrışmaya neden olduğu iddialarına ilişkin sorusu üzerine ise "Kamuoyunda sanki bir ayrışma olacakmış gibi bir algı oluşturulmaya çalışıldı. Böyle bir şey söz konusu değil. Partimiz hep birlikte cumhurbaşkanı adayına sahip çıkacak." dedi.