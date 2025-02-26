CHP'de Ayrışma İddialarına Yanıt - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP'de Ayrışma İddialarına Yanıt

Zeliha Aksaz Şahbaz, CHP'nin cumhurbaşkanı adayına sahip çıkacağını belirtti ve sağlık sorunlarını ele aldı.

26.02.2025 16:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, parti içerisindeki ayrışma iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Partimiz, hep birlikte cumhurbaşkanı adayına sahip çıkacak." dedi.

Şahbaz, CHP İl Başkanlığı ziyaretinde düzenlediği basın toplantısında, Antalya'nın ve Türkiye'nin genel sağlık sorunlarını konuşmak üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Türkiye'nin sağlık sorunlarının Antalya'ya da yansıdığını ifade eden Şahbaz, "Görüşmelerimizde vatandaşlarımızın kamusal hizmet olarak sağlık hizmetlerine erişimindeki engeller gündeme geldi. 5 dakikada bir yapılan muayeneler, tomografi, MR randevularının uzaması, Türkiye'de bulunmayan ilaçlar ve ilaçlar üzerinden alınan muayeneye katılım paylarının artırılmasıyla nitelikli sağlık hizmeti ulaşılabilir olmaktan çıktı." diye konuştu.

Türkiye'deki tüm hastanelerde eksikliklerin bir an önce giderilmesi gerektiğini kaydeden Şahbaz, yeni doğan çetesiyle ilgili dava sürecini yakından izlediklerini vurguladı.

"Kabul edilebilir bir durum değil"

Bir gazetecinin Gelecek Partisinden istifa eden Antalya milletvekili Serap Yazıcı Özbudun'un AK Parti'ye katılmasına ilişkin sorusuna Şahbaz, şöyle yanıt verdi:

"Seçmene bir söz veriyorsunuz, bir politika belirliyorsunuz ve o politika çerçevesinde destek alıyorsunuz toplumdan. Milletvekili olarak o düşünceyi, politik duruşu temsil etmek üzere parlamentoda görev alıyorsunuz. Bunun değişmesi, daha sonra tam tersi bir politik çizgiye geçmek, o milletvekilinin siyasi etik duruşuyla ilgili bir şey. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Bu şekilde değişimler, kişinin güvenilir bir çizgisinin olmadığı anlamında yorumlanabilir."

2023'te milletvekilleri liste belirleme süresinde 6'lı masanın etkili olduğunu belirten Şahbaz, Türkiye'de siyasi bir birliktelik oluşturarak bir seçim stratejisinin kurulduğunu ancak çok başarılı olmadığını ve bunun sonucunda bu geçişlerin yaşandığını dile getirdi.

CHP'nin bir ön seçim sürecinden geçtiğini anımsatan Şahbaz, "Türkiye'de bir ilk olarak, cumhurbaşkanı adayımızı ön seçimle belirliyoruz. 23 Mart'ta bu seçimi gerçekleştireceğiz. Şu an tek adayımız var İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ancak katılımcı, tabana yayılan bir demokrasinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Onun için de tek adayımız bile olsa bu ön seçimi gerçekleştireceğiz. Yoğun bir katılım bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Şahbaz, başka bir gazetecinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ön seçime katılmamasının parti tabanında ayrışmaya neden olduğu iddialarına ilişkin sorusu üzerine ise "Kamuoyunda sanki bir ayrışma olacakmış gibi bir algı oluşturulmaya çalışıldı. Böyle bir şey söz konusu değil. Partimiz hep birlikte cumhurbaşkanı adayına sahip çıkacak." dedi.

Kaynak: AA

Zeliha Aksaz Şahbaz, Yerel Haberler, Politika, antalya, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'de Ayrışma İddialarına Yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:34 Erdoğan’dan Özel’in komutanları hedef almasına tepki: Başkomutan olarak sesleniyorum, haddini bil Erdoğan'dan Özel'in komutanları hedef almasına tepki: Başkomutan olarak sesleniyorum, haddini bil
15:32 DEM Parti’nin 3. İmralı ziyaret tarihi belli oldu DEM Parti'nin 3. İmralı ziyaret tarihi belli oldu
15:03 Kartalkaya komisyonunda gerginlik Bakan Ersoy gelmeyince salonu terk ettiler Kartalkaya komisyonunda gerginlik! Bakan Ersoy gelmeyince salonu terk ettiler
14:58 Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı Gazeteci Telat Çabuk’un ölümüyle ilgili bomba iddia Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı! Gazeteci Telat Çabuk'un ölümüyle ilgili bomba iddia
13:14 Ekrem İmamoğlu’nun “sahte diploma“ soruşturmasında Başsavcılıktan açıklama Ekrem İmamoğlu'nun "sahte diploma" soruşturmasında Başsavcılıktan açıklama
23:37 Takımın başında görmek istiyorlar: Chelsea’de taraftarlar, maç öncesi Mourinho’nun ismini haykırdı Takımın başında görmek istiyorlar: Chelsea'de taraftarlar, maç öncesi Mourinho'nun ismini haykırdı
23:18 Cinayete teşebbüs gibi kazadan sonra serbest bırakıldı Cinayete teşebbüs gibi kazadan sonra serbest bırakıldı
23:17 Elon Musk’ın departmanında çalışan 21 kişi istifa etti Elon Musk'ın departmanında çalışan 21 kişi istifa etti
23:06 Jose Mourinho ve Okan Buruk’un alabileceği cezalar belli oldu Jose Mourinho ve Okan Buruk'un alabileceği cezalar belli oldu
22:51 Ukrayna’nın yeniden inşası ve toparlanması için 524 milyar dolara ihtiyaç olduğu tahmin ediliyor Ukrayna'nın yeniden inşası ve toparlanması için 524 milyar dolara ihtiyaç olduğu tahmin ediliyor
22:46 Jesus’un takımı Al Hilal, Al Kholood’u 5-1 yendi Jesus'un takımı Al Hilal, Al Kholood'u 5-1 yendi
22:44 Ukrayna, ABD ile değerli madenler konusunda anlaşmaya vardı Ukrayna, ABD ile değerli madenler konusunda anlaşmaya vardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2025 17:02:45. #1.12#
SON DAKİKA: CHP'de Ayrışma İddialarına Yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.