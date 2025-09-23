CHP, Berhan Şimşek'i kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti - Son Dakika
CHP, Berhan Şimşek'i kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti

23.09.2025 15:49  Güncelleme: 16:48
CHP, İstanbul İl yönetimi için görevlendirilen Gürsel Tekin ile birlikte açıklama yapan Eski İl Başkanı Berhan Şimşek'i ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk etti.

CHP'de eski milletvekili Berhan Şimşek, tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. CHP'nin 15 Eylül'de toplanan Merkez Yönetim Kurulu'nda (MYK), Berhan Şimşek'in 'Parti disiplinini zedeleyen davranışlar' nedeniyle tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle disipline sevkine oy birliğiyle karar verildi.

BERHAN ŞİMŞEK: ONUR MADALYAM

Berhan Şimşek, "Değerli arkadaşlar; 45 yıllık üyesi olduğum partimin yöneticilerinin bana verdikleri onur madalyamı sizler ile paylaşıyorum' notuyla disipline sevk kararını sosyal medya hesabından paylaştı.

Kararda, "Parti disiplinini zedeleyen eylemleriniz nedeniyle; Tüzüğümüzün 63/5, 64 ve 68/1-b maddeleri uyarınca tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmenize, Merkez Yönetim Kurulu'nun 15 Eylül 2025 tarihli olağanüstü toplantısında oy birliği ile karar verilmiştir. Bu yazının tarafınıza tebliğinden itibaren 3 gün içerisinde, Yüksek Disiplin Kurulu'na tedbirin kaldırılması isteği ile başvurabilirsiniz" denildi.

ÖZGÜR ÖZEL'E GÖNDERME YAPTI

Berhan Şimşek daha sonra Sarıyer'deki eski il başkanlığı binasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şimşek, savunmasını yaptığını belirterek, "Bizim bu parti binasında emeğimiz var. Biz buralarda emek verirken bazı arkadaşlar eczanede reçete yapıyordu. Bana ve arkadaşlarıma uygulanan düşman ceza hukukudur" dedi.

21. OLAĞANÜSTÜ KURULTAY'DA ADAY OLAMAMIŞTI

CHP'nin 6 Nisan 2025'te yapılan 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nda genel başkanlığa aday olduğunu açıklayan eski milletvekili Berhan Şimşek, başvuru saatini kaçırdığı için aday olamamıştı.

Kaynak: DHA

Berhan Şimşek, Gürsel Tekin, Milletvekili, İstanbul, Son Dakika

