CHP Sözcüsü Sarı: "Partinin içine düştüğü cendereden, mutlak butlan belası ile ilişkilendirilmesine neden olan, Türkiye tarihinde hiç olmayacak biçimde kongresi ve kurultayları yok sayılan CHP sürecine katkı sağlayan, bu konuyla ilgili haklarında şaibe bulunan, kamuoyunda sıklıkla tartışılan, iddianamelere konulan olan bu arkadaşlarımızla ilgili tedbirli olarak disiplin süreci uygulama kararı almış bulunuyoruz." - ANKARA
Son Dakika › Politika › CHP'de Disiplin Süreci Başlatıldı - Son Dakika
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