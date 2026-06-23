CHP'de Görevden Almalar ve Disiplin Süreci - Son Dakika
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CHP'de Görevden Almalar ve Disiplin Süreci

CHP\'de Görevden Almalar ve Disiplin Süreci
23.06.2026 18:35
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CHP, Antalya ve Kayseri il başkanlarını görevden alarak disipline sevk etti. Olağan Kongre hazırlıkları sürüyor.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ve örgütünün görevden alındığını, CHP Kayseri il örgütü ve İl Başkanı ve Ufuk Ozan Gözbaşı görevden alındığını ve disipline sevk edildiğini açıkladı.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantıların ardından CHP Genel Merkezi'nde açıklama yapan CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Türkiye'de ve bölgedeki gelişmeler ile partinin içinde bulunduğu süreci tartıştıklarını belirtti.

Sarı, son yerel seçimlerden sonra yapılan istifaları doğru bulmadıklarını belirterek, " Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıp, bağımsız olarak yoluna devam eden arkadaşlarımızı bir kenara koyuyorum. Ancak siyasal olarak mücadele ettiğimiz bir partinin karşısında, karşımızda olan bir partinin saf tutulmuş olmasını da asla kabul etmiyoruz. Bunu etik olarak da doğru bulmuyoruz, siyaseten de doğru bulmuyoruz. Burada bir özelleştir yapılmasının da gerekli olduğuna inanıyoruz" şeklinde konuştu.

"Elimizdeki 820 imzanın değerlendirmesi hala devam ediyor"

Kurultay yapılmasına ilişkin imzalarla alakalı bilgi veren Sarı, "Biz bu imzalarla ilgili Kurultay yapılmasıyla ilişkin, imzalarla ilgili içeriğe ilişkin değerlendirmeler yapacağımızı söylemiştik. Bu elimizdeki 820 imzanın değerlendirmesi hala devam ediyor. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili bir kapsamlı açıklama yapılacak" diye konuştu.

Sarı, Eylül ayında başlamak üzere Olağan Kongre kararını da aldıklarını iletti. Sarı, ayrıca 2 il başkanının da görevden alındığını belirterek, "Kayseri İl Örgütü'nün bir disiplin kurulu ile beraber feshi ve İl Başkanı'nın dolayısıyla feshi ve onun yerine, mevcut İl Başkanımızın yerine Okan Marzıoğlu arkadaşımızın il başkanı olarak görevlendirildiği bir karar almış bulunuyoruz. Antalya ilimizin yönetimi ile beraber görevden almış bulunuyoruz. Onun yerine yine önceki dönem İlçe Başkanlarımızdan Hasan Şahin il başkanı olarak atılmış bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

"İl binalarında alınan kararlar çerçevesinde karşılaştığımız olayları kabul etmiyoruz"

CHP İl binalarında yaşanan gerginliklere ilişkin Sarı, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin il binalarında alınan kararlar çerçevesinde karşılaştığımız olayları hiçbir şekilde kabul etmiyoruz, doğru bulunuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsallığına yakışmıyor. Aynı zamanda burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin kimliğine yakışmayan eylem ve davranışları yakından takip ediyoruz. Özgür Özel'in fotoğrafları indirildikten sonra hiç hoş olmayan, rencide edici şekilde kabul etmediğimizi bu işlemleri yapan arkadaşlarımıza uyarılıp disiplin işlemlerinin başlatılmasını kararlaştırmış bulunuyoruz" açıklamasında bulundu.

"Genel başkanımız, Demirtaş'ı ziyaret etmeyi planlıyor"

Sarı, Kılıçdaroğlu'nun Selahattin Demirtaş'la görüşme talebinde bulunduğu iddialarına ilişkin ise, "Genel başkanımız Demirtaş'ı ziyaret etmeyi planlıyor daha önce yaptığı gibi. Ama bununla ilgili şu an için herhangi bir girişimde bulunmuş değil. Ama önümüzdeki günlerde böyle bir planlamamız var" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Yönetim, Müslim Sarı, Politika, Kayseri, Antalya, Güncel, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'de Görevden Almalar ve Disiplin Süreci - Son Dakika

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