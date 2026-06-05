CHP\'de Grup Toplantısı Gündemi

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, salı günü CHP TBMM Grup Toplantısını gerçekleştireceklerini belirterek, "Grup Toplantımıza Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan sıfatıyla katılacak. Dolayısıyla salı günü bu toplantıyı yapacağız. Bu konudaki siyasal kararlılığımız da aynen devam ediyor." dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

MYK gündemine ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Sarı, MYK'yi tüm üyelerin katılımıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sarı, toplantıda, Türkiye gündemini ve partinin içinde bulunduğu durumu ve muhtemel yol haritalarını değerlendirdiklerini belirtti.

Bu hafta açıklanan enflasyon, büyüme ve işsizlik rakamlarını değerlendiren Sarı, ekonomi üzerinden iktidarı eleştirdi.

Sarı, önceki MYK toplantısında, her iki tarafın fikirlerini ve düşüncelerini yansıtacak, mevcut hukuk kuralları çerçevesinde partiyi bu durumdan çıkaracak, önüne kurultay koyacak bir yol haritasını konuşabilecekleri "çağrı heyeti" oluşturulması çağrısında bulunduklarına işaret ederek, "Ancak üzülerek görüyorum ki bizim bu ısrarlı duruşumuza rağmen ki CHP'nin yönetimi olarak başta Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere bizler, MYK üyelerimiz aynı yerde duruyoruz. Biz diyaloğa, konuşmaya açığız ama biz bu açıklamalarımızı yaptıktan kısa bir süre sonra diğer arkadaşlarımızdan biraz bunun ruhuna uygun olmayan açıklamalar geldi, sert açıklamalar geldi. Bütün bunlara rağmen bir diyalog kapısının açık olduğunu belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.

Bu süreç içinde iyi niyetli birtakım girişimlerin de olduğuna işaret eden Sarı, şunları kaydetti:

"Bazı arkadaşlarımız sürecin içinde inisiyatif almak istedi. Üç milletvekilimiz, hem CHP'nin Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile hem de Sayın Özgür Özel'le bir mekik diplomasisi var, daha öncede partide görev yapmış kişilerin de içinde olduğu bir mekik diplomasisi uyguladılar. Bu görüşmeler devam ediyor, bir konsensüs oluşmuş değil ama iyi niyetli görüşmeler devam ediyor. Yine aynı zamanda üç önemli büyükşehir belediye başkanımız da Sayın Kılıçdaroğlu ile görüşme yaptı bu hafta içinde. Özgür Özel Bey'le de görüşme yapacaklardı ama bilmiyoruz o görüşmenin yapılıp yapılmadığını. Bir de yine bir iyi niyetli girişim olarak önceki dönem yönetimde bulunan arkadaşlarımız, bir avukat arkadaşımızı bizim taraftan bir avukat arkadaşla ilişkilendirerek bir görüşme talebinde bulundular. Bu talebe olumlu bakıyoruz, önümüzdeki günlerde bu görüşme de gerçekleşecek."

Sarı, Yüksek Disiplin Kurulunun (YDK) dün toplandığını ve İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın başkan seçildiğini anımsatarak, "Bu arada Sayın Mahir Polat'la ilgili biliyorsunuz bazı talihsiz değerlendirmeler oldu. Özellikle bir haber kanalıyla ilgili Sayın Genel Başkanımıza atfen, 'Bunu ben doğru bulmuyorum ve Sayın Mahir Polat benim yakınım değildir.' biçiminde doğru olmayan ifadeler oldu. Bu ifadelerin ne kadar doğru olmadığını da Sayın Mahir Polat'ın YDK Başkanı olarak seçilmesinden anlarız diye düşünüyorum." diye konuştu.

Salı günü CHP TBMM Grup Toplantısı yapacaklarına dikkati çeken Sarı, "Grup Toplantımıza da Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan sıfatıyla katılacak. Dolayısıyla salı günü bu toplantıyı yapacağız. Bu konudaki siyasal kararlılığımız da aynen devam ediyor. Bununla ilgili hukuki tartışmalara girmek istemiyorum ama bir siyasi bakış açısı olarak bu toplantıyı yapacağımızı bir kez daha huzurunuzda dile getirmek istiyorum." dedi.

Sarı, toplantıda, parti örgütleri ve belediye başkanlarına yönelik yapılacak çalışmalarla ilgili üyelerin fikirlerini beyan ettiğini, bu konuda komiteler oluşturulacağını bildirdi.

"Bu konuda kararlılığımız tamdır"

Konuşmasının ardından Sarı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sarı, YDK'nin ihraç kararlarının yok sayılması yönünde MYK'ye tavsiye kararında bulunduğunu, bu konuda nasıl bir yol izleneceğinin sorulması üzerine, şunları söyledi:

"Sanki şöyle bir şey algılandı, YDK toplandı ve önceki yönetimde alınmış olan ihraç kararlarını ortadan kaldırdı ve yok saydı ve bunları böyle kümülatif bir biçimde artık bu ihraç edilmiş olan arkadaşlarımızın hepsi otomatik olarak CHP'ye yeniden geldiler biçiminde bir yanlış anlama var. Bir ilke kararı aldı YDK ve ilke olarak şunu söylüyor, bir mutlak butlanla hükümsüz hale gelmiş olan bir kurulun almış olduğu kararların da ilke olarak yok hükmünde sayılması gerekir ama bu konuyla ilgili değerlendirmeyi ve bu dosyaları yeniden almayı, bir kümülatif bütün dosyaları kabul etmek biçiminde değil ama kümülatif olarak yeniden ele alma konusunda bir tavsiyede bulundu. Bunu biz önümüzdeki günlerde değerlendireceğiz ama dosya dosya değerlendireceğiz. Neticede burada bizim de kabul edemeyeceğimiz bazı ihraçlar olmuşsa o ihraç mekanizmalarını işleteceğiz, aynen kabul edeceğiz. Ama gerçekten haksız olduğunu düşündüğümüz birtakım değerlendirmeler yapılmışsa geçmişte, onlara da haklarını iade edeceğiz."

Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarında bahsettiği "arınacağız" vurgusunda sürecin nasıl olacağı hakkındaki soruya, Sarı, "CHP'de bir arınma süreci bizim sürecimizin önemli parçalarından biri. Biz bir rövanşist anlayış içinde parti içi yarışın ya da parti içi mücadelenin bir parçası gibi gördüğümüz çatışmaları disiplin konusu etmeyeceğiz." dedi.

Sarı, Kılıçdaroğlu'nun TBMM Grup Toplantısı'nda konuşma yapması konusunda bir yöntemin görüşüp görüşülmediğinin sorulması üzerine, şu değerlendirmede bulundu:

"Bununla ilgili çok çeşitli alternatifler var. Birincisi, TBMM'de siyasi partilerin grubunun tüzel kişiliği yoktur. Tüzel kişiliği olmadığı için de normal koşullarda CHP Genel Başkanı, grubun kendisine bağlı olarak çalıştırılır ve temsil edecek kişisidir. Bu aynı zamanda Siyasal Partiler Kanunu'ndan gelen bir durumdur. Siyasi partilerle ilgili düzenlememizde çok açık bir biçimde grup başkanının genel başkana bağlı olarak çalıştığı yazıyor. Dolayısıyla bu da önemli bir hukuki argüman. Aynı zamanda bu seçimlerin usulsüz bir grup seçimi olduğunu da söylüyoruz. Grup seçiminin belli bir usule göre yapılması lazım, hem gündem hem süreler bakımından, şekil şartlarına da uygun olmayan bir grup seçimi oldu. Bu grup seçimlerini kabul etmediğimizi TBMM'ye yazmıştık. Dolayısıyla çok fazla hukuki argüman var, hukuki meselelerine de girmek istemiyorum. Ama siyaseten şunu söyleyeyim, CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu salı günü TBMM'de grup konuşmasını yapacak ve grup toplantısı gerçekleştirecek. Bu konuda kararlılığımız tamdır."

"Önümüzdeki süreç son derece önemli"

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen'in istifasına yönelik soru üzerine ise Sarı, şunları kaydetti:

"MYK toplantısına girmeden az önce aldık bu haberi. Dolayısıyla çok ayrıntıya sahip değiliz. Ama hemen kısa süreli almış olduğumuz bazı bilgiler çerçevesinde Kilis'te bir soruşturma başlatıldığını geçmişte öğrenmiş olduk. Bu belediye başkanımızın da AKP ile de temaslar içinde olduğu, bazı görüşmeler yaptığını öğrendik. Kendisi bir miktar bağımsız kalacağını söyledi açıklamasında. Biz henüz böyle etraflı bir değerlendirme yapmadık bu konuyla ilgili. Parti içinde arkadaşlarımızın motivasyonunu bozacak, CHP'nin yetkili kurullarının, belediye başkanlarının, milletvekillerinin, il başkanlarının, örgütümüzün motivasyonunu bozacak siyasi tartışmalardan ne kadar uzak durmamız gerektiğinin de bir göstergesi bu. Hızlı bir biçimde CHP'nin toparlanmaya, bu tür tartışmaların içinden çıkmaya ihtiyacı var. Önümüzdeki süreç son derece önemli. Zaman kıymetli, değerli. Yeni birtakım ayrışmalara yol açmadan bu süreci hep beraber yürütmeliyiz diye düşünüyorum."

Sarı, yeni bir CHP Grup Başkanı seçiminin yapılıp yapılmayacağı sorusuna, "Hazırlıklarımız var, seçeneklerimiz var, senaryolarımız var. Bunları yeri ve zamanı geldiği zaman göreceğiz." dedi.