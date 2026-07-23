CHP\'de İki Başkan Disipline Sevk Edildi

CHP Denizli İl Teşkilatında Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Coşkun ile Merkezefendi İlçe Başkanı Müjdat İlhan, genel merkez kararıyla görevden alınarak, ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

CHP'de mutlak butlan kararı sonrası CHP İl Başkanı Ali Osman Horzum'un görevden alınıp, ihraç talebiyle disipline sevk edilmesinin ardından yeni bir gelişme yaşandı.

Denizli'nin iki büyük merkez ilçesinde görev yapan CHP Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Coşkun ve CHP Merkezefendi İlçe Başkanı Müjdat İlhan, CHP Genel Merkezi kararıyla görevden alındı. Karara tepki gösteren iki başkan ayrıca disipline de sevk edildi.

CHP Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Coşkun ve CHP Merkezefendi İlçe Başkanı Müjdat İlhan, CHP Genel Merkezi kararıyla görevden alınan İl Başkanı Ali Osman Horzum'un yanında yer almış ve butlan yönetimin tanımadıklarını açıklamıştı.