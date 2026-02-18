CHP'de İmamoğlu ve Özel Arasındaki İlişkiye Dair Açıklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'de İmamoğlu ve Özel Arasındaki İlişkiye Dair Açıklama

CHP\'de İmamoğlu ve Özel Arasındaki İlişkiye Dair Açıklama
18.02.2026 15:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gökhan Günaydın, İmamoğlu ve Özel arasında uyum sorunu olmadığını ifade etti ve ekonomik durumu eleştirdi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel, Sayın Genel Başkan ve Sayın İBB Başkanı iki yoldaş olarak süreci değerlendirmektedirler. Aralarında da bir uyum sorunu, bir görüş ayrılığı yoktur." dedi.

Günaydın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ramazan ayının bereketle ve huzurla gelmesini, Türkiye için hayırlara vesile olmasını diledi.

Ramazan bereketinin "ekonomik kriz nedeniyle oldukça sorunlu" olduğunu savunan Günaydın, geçen yıl, içinde temel ihtiyaç maddeleri bulunan bir "ramazan kolisi" 1610 liraya alınırken, bugün aynı kolinin 2 bin 415 liraya alınabildiğini dile getirdi.

Bunun, hayat pahalılığı, enflasyon ve satın alma gücündeki düşüşü gösterdiğini anlatan Günaydın, "Bu tablo hepimizin, özellikle ramazan ayında bir kere daha düşünmesi gereken bir tablodur. Türkiye, gıda enflasyonunda dünyada ilk 4'te. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri arasında öyle açık ara birinci ki kendisinden sonra gelene 6 kat fark atıyor." diye konuştu.

CHP'li Günaydın, Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanan ocak ayı bütçe uygulama sonuçlarına değinerek, bütçenin 1 ayda 214,5 milyar lira açık verdiğini söyledi.

Buradaki bütçe gelirlerinin "vergiler" ve "cezalar" olmak üzere iki ana kaynağının bulunduğunu dile getiren Günaydın, "2026 bütçesinin yalnızca yüzde 89'u zaten vergilerden oluşuyordu. Yalnızca ocak ayı içerisinde 1 trilyon 181 milyar lira vergi toplandı." ifadesini kullandı.

Cezalarda da yıllık hedef 348 milyar lira iken, yılın ilk ayında kesilen para cezalarının 802 milyar lira olduğunu hatırlatan Günaydın, ilk 6 ayda kesilmesi gereken cezanın bir ayda kesildiğine dikkati çekti.

CHP Grup Başkanvekili Günaydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de ekonomi uçuyor, kaçıyor hikayeleri varken, faiz dışı açık veren, başka bir deyişle bırakın borcunu, aldığı borcun faizini bile ödeyebilmek için dışarıdan yeniden borç alan ve bunun açığını kapatabilmek için de vatandaşa sürekli yeni vergilerle ve cezalarla yüklenen bir zalim iktidarıyla karşı karşıyayız."

Bir gazetecinin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu arasında sorun olduğuna dair iddiaları hatırlatması üzerine Günaydın, bu iddiaları yalanladı.

Gökhan Günaydın, şöyle devam etti:

"Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel, Sayın Genel Başkan ve Sayın İBB Başkanı iki yoldaş olarak süreci değerlendirmektedirler. Aralarında da bir uyum sorunu, bir görüş ayrılığı yoktur. Yalancıları, iftiralarını kanıtlamaya davet ediyoruz. Kanıtlayamayan da müfteri konumunu daha da güçlendirerek devam edecektir."

Kaynak: AA

Gökhan Günaydın, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'de İmamoğlu ve Özel Arasındaki İlişkiye Dair Açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor
Haaretz: İsrailli firmalar, “araba istihbaratı“ teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor Haaretz: İsrailli firmalar, "araba istihbaratı" teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor
11 ayın sultanı Ramazan başlıyor İşte il il sahur ve iftar saatleri 11 ayın sultanı Ramazan başlıyor! İşte il il sahur ve iftar saatleri
Günler sonra tezgahta görünce dayanamadı, çiğ çiğ ağzına attı Günler sonra tezgahta görünce dayanamadı, çiğ çiğ ağzına attı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrika’da çatışma istemiyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrika'da çatışma istemiyoruz
UEFA’dan Halil Umut Meler’e görev UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

15:05
Galatasaray-Juventus maçını baştan sona izleyen herkes aynı detaya takıldı
Galatasaray-Juventus maçını baştan sona izleyen herkes aynı detaya takıldı
14:54
Erdoğan’dan komisyon raporuna ilk yorum Süreç için yeni adres verdi
Erdoğan'dan komisyon raporuna ilk yorum! Süreç için yeni adres verdi
14:44
Mahkemeden Metin Akpınar’a 6 Milyon TL’lik tazminat şoku
Mahkemeden Metin Akpınar'a 6 Milyon TL'lik tazminat şoku
14:41
Dev organizasyonun önüne geçen görüntü
Dev organizasyonun önüne geçen görüntü
14:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan görevden aldığı Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden aldığı Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler
13:59
Kritik eşik aşıldı, Öcalan’dan dikkat çeken bir açıklama geldi
Kritik eşik aşıldı, Öcalan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 15:34:57. #7.11#
SON DAKİKA: CHP'de İmamoğlu ve Özel Arasındaki İlişkiye Dair Açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.