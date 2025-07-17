CHP, 39. Olağan Kurultay takvimini başlattı

CHP, 39. Olağan Kurultay takvimini duyurdu. Süreç 13 Ağustos'ta başlayacak, 5 Kasım'da il kongreleri ile sona erecek. Hükümet erken seçim kararı alırsa, kongre sürecine ara verilecek.

CHP'DE 39. OLAĞAN KURULTAY SÜRECİ BAŞLADI

CHP Merkez Yönetim Kurulu'nda (MYK) alınan karar çerçevesinde delege seçimleri 13 Ağustos'ta, ilçe kongreleri 13 Eylül'de, il kongreleri ise 5 Ekim'de başlayacak. Erken seçim yapılması durumunda kongre takvimine ara verilecek. Olağan Kurultay tarihi ise Genel Merkez tarafından surecin sona ermesinin ardından belirlenecek.

"PARTİMİZİN KURUMSAL YAPISI DA OLAĞAN İŞLEYİŞİNİ AKSATMADAN SÜRDÜRMEKTE"

Partiden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Her geçen gün büyüyen adalet arayışı; sokakta, mecliste, mahkeme salonlarında ve yurttaşlarımızla tüm alanlarda kurulan temasla eyleme dönüşmekte, büyük bir toplumsal uyanışı ve Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına yönelik güçlü bir umut dalgasını beraberinde getirmektedir. Bu mücadele hattı her geçen gün güçlenirken, partimizin kurumsal yapısı da olağan işleyişini aksatmadan sürdürmekte; Türkiye'nin geleceğini kuracak güçlü bir siyasal ve örgütsel zemini hazırlamaktadır" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"KRİZDEN ÇIKIŞA DAİR ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZİ YURTTAŞLARLA PAYLAŞMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

"Bu doğrultuda, ülkemizin yarınlarına ışık tutacak parti programı güncelleme çalışmaları; Merkez Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi ve partimizin tüm kurullarıyla eşgüdümlü olarak yürütülmektir. Seçim ve sandık güvenliğine ilişkin hazırlıklar planlı biçimde başlamış; partimiz, tüm seçim çevrelerinde halkın oyunu korumaya hazır hale gelmiştir. Yaz dönemi boyunca milletvekillerimizden oluşan heyetler de saha çalışmalarını artırarak, krizden çıkışa dair çözüm önerilerimizi yurttaşlarla paylaşmayı sürdürecektir.

ERKEN SEÇİM KARARI ALINIRSA TAKVİME ARA VERİLECEK

Bununla birlikte; 14 Temmuz 2025 Pazartesi günü gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu toplantısında partimizin olağan işleyişi gereğince, ilçe kongresi delege seçimleri ile ilçe ve il kongreleri takvimi süreci başlamış bulunmaktadır. Erken seçim sandığını getirmek için yürüyen mücadelenin devam edeceği ve olası erken seçim kararı kapsamında ara verileceği kararlaştırılan kongreler sürecinde; 13 Ağustos 2025 tarihi, ilçe kongresi delege seçimlerinin başlangıç tarihidir. İlçe kongreleri 13 Eylül 2025 tarihinde başlayacak, il kongreleri ise 5 Ekim 2025 tarihinde başlayarak, 5 Kasım 2025 tarihinde tamamlanacaktır.

Cumhuriyet Halk Partisi, tüm örgütü ve kurullarıyla birlikte Türkiye'yi hukuk devleti, demokrasi ve sosyal adalet temelli yarınlara taşıma kararlılığında çalışmalarına devam etmektedir."