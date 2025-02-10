CHP'de Özgür Özel ile İmamoğlu ve Yavaş Görüştü

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, dün İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile yaptığı üçlü görüşmede, Yavaş'ın ön seçimde aday adayı olmayacağını bildirdiği, parti içi aday belirleme sürecinden ziyade ülkedeki ekonomik konulara odaklanılması gerektiğine dair düşüncesini tekrarladığı ifade edildi.

Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, dün akşam Özel'in, İmamoğlu ve Yavaş'la Ankara'da yaklaşık 2,5 saat süren görüşmesinde, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını 1 milyon 600 bin parti üyesine sorarak belirleme kararı aldığı ön seçim uygulaması ve süreci gündeme geldi.

Görüşmede, ABB Başkanı Yavaş'ın ön seçimde aday adayı olmayacağını bildirdiği, parti içi aday belirleme sürecinden ziyade ülkedeki ekonomik konulara odaklanılması gerektiğine dair düşüncesini tekrarladığı ve güncel kamuoyu yoklamalarına ilişkin elindeki sonuçları paylaştığı ifade edildi.

Üçlü görüşmede, ön seçim adaylık tartışmalarıyla partinin yıpratılmaması, iç meselelerin kamuoyu önünde tartışmaya açılmaması, parti kararlarına uyulması ve süreçte birlikte hareket edilmesi hususlarında uzlaşma sağlandığı öğrenildi.

Ayrıca, iki belediye başkanının parti başarısı için ortak hareket ederek ellerinden geleni yapacağını söylediği belirtildi.

"Özel, görüşme ve sürece dair grup toplantısında konuşacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşmeye ilişkin yakın çevresine, hiçbir kriz ve sorun olmadığını, görüşmenin gayet olumlu ve yapıcı geçtiğini, iki belediye başkanının da aynı memnuniyete sahip olduğunu söylediği öğrenildi.

Toplantının sonunda tarafların, gelecek süreçte daha fazla bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunma noktasında görüş birliğinde olduğu kaydedildi.

Öte yandan Özel'in, partisinin yarınki TBMM Grup Toplantısı'nda hem görüşmeye hem sürece ilişkin gerekli açıklamaları yapacağı bilgisi verildi.