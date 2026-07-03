CHP\'de Rüşvet İddialarına Açıklama

CHP Malatya İl Başkanı Hakan Satılmış, parti içerisinde gündeme gelen rüşvet iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Satılmış, İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, partide bir ayrışma durumu olduğunu, bunu ortak akılla, kardeşlik bağıyla çözeceklerini söyledi.

Bir gazetecinin il başkanlığı binasına neden gece girdiklerine yönelik soruyu yanıtlayan Satılmış, görevlendirilmelerinin ardından bir hafta boyunca eski yönetimle uzlaşma arayışında olduklarını ancak olumlu yaklaşım görmediklerini ifade etti.

Battalgazi, Yeşilyurt, Akçadağ ilçe başkanlarının görevden alındığını hatırlatan Satılmış, binanın dış cephesine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun üzerinde "Hain" yazan ve çarpı işareti konulan pankartının asılmasına ilişkin disiplin sürecinin işletileceğini kaydetti.

Satılmış, "Tabii ki bunlarla alakalı parti suçu işledikleri için bir disiplin soruşturması geçirecekler. Bunun kararını Yüksek Disiplin Kurulu verecek. Tabii ki Genel Merkezimiz verecek." diye konuştu.

Gazetecilerin partideki birtakım rüşvet iddialarına ve parti defterlerini inceleyip incelemediğine ilişkin sorusu üzerine Satılmış, şöyle konuştu:

"Biz defterleri karşı taraftan alamadık. Buradaki bir çalışan arkadaşımız getirdi bize teslim etti. Tabi ki bu teslimden kim sorumluysa onun gelip bize tutanak imzalayıp vermesi lazımdı ama çalışan bir arkadaş bize getirdi. Defterlerin içerisinde usulsüzlükler var. Bu usulsüzlüklerle ilgili incelemelerimizi başlattık. Bunların tamamının tespitini yapıp Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir kuruşuna tenezzül eden varsa bunun hesabını da soracağız. Bu biraz zaman alacak, önümüzdeki günlerde bununla alakalı basına tekrardan bir açıklama yapacağız."