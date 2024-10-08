CHP'de Soyer'e Tepki

Politika

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, belediye başkanı adayı belirleme sürecine ilişkin kamuoyuna yansıyan sözleri nedeniyle eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e tepki gösterdi.

Aslanoğlu yaptığı yazılı açıklamada, partilerinin Soyer'i 3 kez belediye başkan adayı olarak belirlediğini, son yerel seçimde ise farklı bir tercihte bulunduğunu kaydetti.

Aday gösterilmeyenlerin aday belirleme sürecinin doğru işlemediğini düşünebileceğini dile getiren Aslanoğlu, şunları ifade etti:

"Kırılabilir, üzülebilir. Buraya kadarı normaldir. Ancak kim olursa olsun, adaylarımız belli olduktan sonra partimizi ve partimizin adayını desteklemek her Cumhuriyet Halk Partilinin boynunun borcudur. Partililik budur. Hele geçmişte partinin iradesi ile CHP adına görev yapmış kişilerde bu sorumluluk çok daha fazladır. Yol arkadaşlarımızı üzecek veya kıracak cümlelerden tüm Cumhuriyet Halk Partililer uzak durmalıdır. Bu hiçbir Cumhuriyet Halk Partiliye yakışmaz."