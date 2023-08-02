CHP'de Tüzük Değişikliği İçin Harekete Geçildi - Son Dakika
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CHP'de Tüzük Değişikliği İçin Harekete Geçildi

02.08.2023 21:58

Seçimlerden sonra CHP'de değişim çağrıları başladı. Tüzük Komisyonu kurulan parti, gelen talepleri değerlendirdikten sonra tüzüğün son şeklini kurultayda duyuracak. Üzerinde çalışılan tüzükte en dikkat çeken detay ise 'üç dönem kuralı' oldu. CHP'nin de bu kuralı uygulayabileceği belirtiliyor.

Seçimlerden sonra "değişim" sancılarının başladığı CHP'de tüzük değişikliği için harekete geçildi. Parti içerisinde kurulan Tüzük Komisyonu'nun çalışmalara başladığı, gelen talepleri genel merkeze ilettikten sonra tüzüğün son şeklinin kurultayda duyurulacağı belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllardır AK Parti'de uyguladığı "üç dönem" kuralının CHP'ye de gelebileceği öğrenildi.

CHP TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN DÜĞMEYE BASTI

CHP'de mağlubiyetle biten seçimlerin ardından "değişim" çağrıları başladı. Ana muhalefette değişimden yana olan grup, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na koltuğu bırakması çağrısı yaparken, yeni tüzük için harekete geçildi.

YENİ TÜZÜK KURULTAYDA DUYURULACAK

CHP'de Tüzük Komisyonu kuruldu. Partililerden gelen önerileri değerlendirmeye başlayan komisyon, talepleri 10 Eylül'e kadar Genel Merkez'e bildirecek. Görüşlerin ardından tüzüğe son şekli verilerek sonbaharda yapılması planlanan kurultayın onayına sunulacak.

"ÜÇ DÖNEM KURALI" CHP'YE DE GELİYOR

Üzerinde çalışılan tüzükte en çok dikkat çeken detay "üç dönem kuralı" oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllardır AK Parti'de uyguladığı üç dönem kuralını CHP'nin de uygulayabileceği, milletvekillerinin en fazla üç dönem seçilme düşüncesinin gündemde olduğu öğrenildi.

"REFORM NİTELİĞİNDE BİR ÇALIŞMA YAPIYORUZ"

Sözcü Gazetesi'ne açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre, "Reform niteliğinde bir çalışma yapıyoruz. Partililerin şikayet ettiği tüm düzenlemeler kalkacak" ifadelerini kullandı.

GENEL SEKRETERLİK GÜÇLENDİRİLECEK

Zeynel Emre, il ve ilçe başkanlarını üyelerin belirleyeceği yeni sistemde delege ağalığı olarak tabir edilen, nüfuslu partililerin il, ilçe ve kurultay delegeleri üzerinde hakimiyet kurup yönlendirmelerinin önüne geçileceğini söyledi. Genel sekreterliğin güçlendirilerek partide ikinci adam döneminin başlayacağını belirtti. Emre, ayrıca 60 kişi olan Parti Meclisi üye sayısının arttırılacağını, engelli kotası getirileceğini söyledi.

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