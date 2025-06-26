CHP'deki kavgaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Ürkmemek elde değil - Son Dakika
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Politika

CHP'deki kavgaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Ürkmemek elde değil

CHP\'deki kavgaya Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan ilk yorum: Ürkmemek elde değil
26.06.2025 16:25
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CHP içindeki kayyum tartışmaları ve Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları hakkında değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Kavga etmekten hizmet etmeye fırsat bulamıyorlar. 13 yıl boyunca önünde düğme ilikledikleri bir şahsa yaptıkları karşısında ürkmemek, hicap duymamak mümkün değil. Bizans'ta oyun, CHP'de kavga bitmez'' ifadelerini kullandı

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Partiyi kayyuma teslim etmem" sözleri sonrası yaşanan tartışmalar sürüyor. Kılıçdaroğlu, TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'e yaptığı açıklamada, "Henüz ortada bir mahkeme kararı yok. Çıkarsa da partiyi kayyuma bırakmam. Yapılan yorumlar hem CHP'ye hem de şahsıma kurulmuş bir tuzaktır. Ben görevi kabul etmesem karar kadük kalır demek anlamsız. Kayyum gelirse daha mı iyi olur? Kurultayın ne zaman yapılacağı bile belirsizleşir. Partiyi kim, nasıl yönetecek? CHP kayyuma teslim edilemez" dedi.

ERDOĞAN DA KAYITSIZ KALAMADI

Konu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gündemine girdi. NATO Zirvesi dönüşü uçakta basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Erdoğan, muhalefetin kendi iç sorunlarıyla uğraşıp hizmet vermediğini söyledi.

"KOSKOCA PARTİYİ..."

Erdoğan, yaptığı açıklamada "CHP maalesef bugün mefluç olmuş halde. Şimdi bakıyorsunuz işte birileri '4 yıldan sonra ben tekrar geri dönüyorum' diyor. Bir diğerleri 'Acaba kimler gelir?' diyor. Türkiye'nin temel meseleleriyle ilgili söyleyecek sözü kalmamış, koskoca partiyi bir avuç 'ikbal avcısının' ihtiraslarına esir etmiş durumdalar" ifadelerini kullandı.

"SİYASETİ KENDİ SIĞ HAVUZLARINDAN İBARET SANIYORLAR"

Sözlerinin devamında eleştirilerini daha da sertleştiren Erdoğan, "Çevremizde onca hadise yaşanırken CHP'den 'biz de böyle düşünüyoruz' tarzı bir yaklaşım gördünüz mü? Bir öneri getiremiyorlar, çünkü herhangi bir fikirleri yok. Siyaseti sadece kendi sığ havuzlarından ibaret sanıyorlar. Okyanustan habersiz lafla peynir gemisi yüzdürmeye çalışıyorlar. Kavga etmekten hizmet etmeye fırsat bulamıyorlar. Yönettikleri belediyeler, hepsi iflas bayrağını çekmiş durumda. Durumlar hiç iyi değil. Yolsuzluk, usulsüzlük, haraç ve rüşvet almış başını gidiyor" şeklinde konuştu.

YENİ OPERASYON SİNYALİ Mİ?

CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonlarına da değinen Erdoğan, "İşte son zamanlarda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ortaya koyduğu deliller, belgeler hepsi ortada. Sadece İstanbul değil, başka iller de ne yazık ki durum felaket. 13 yıl boyunca önünde düğme ilikledikleri bir şahsa yaptıkları karşısında ürkmemek, hicap duymamak mümkün değil. Değerli arkadaşlar, ne demişler? Bizans'ta oyun, CHP'de kavga bitmez" dedi.

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Kayyum, Gündem, Kavga, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'deki kavgaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Ürkmemek elde değil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Erkan Çamur:
    Chp Halkin partisi Genelbaskani kim olursa olsun Atatürk un yolunda gider deniz baykal ve kilicdaroglu Haric 16 13 Yanıtla
  • Hüseyin Yilmaz:
    Adamlar adliyeden cikaramiyorsun ki iş yapsınlar her dakika adliye cezaevinde 2 2 Yanıtla
  • erdem kal:
    Bülent Ersoy, sahne yasağının kaldırılması için 100 milyon lira isteyen kişinin Kim oldugunu soylemisti 2003 yilinda yine baskasin 4 0 Yanıtla
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