CHP'deki yumruklu saldırının ardından toplu istifa - Son Dakika
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CHP'deki yumruklu saldırının ardından toplu istifa

12.10.2022 16:03

CHP'deki yumruklu saldırının ardından toplu istifa İstifa eden Kiraz Gençlik Kolları Başkanı'ndan CHP'ye büyük tepki İzmir'de, geçtiğimiz günlerde CHP Kiraz İlçe Örgütü tarafından düzenlenen dayanışma yemeğinde İlçe Gençlik Kolları Başkanı Serkan Barut'un önceki dönem İlçe Gençlik Kolları...

CHP'deki yumruklu saldırının ardından toplu istifa

İstifa eden Kiraz Gençlik Kolları Başkanı'ndan CHP'ye büyük tepki

İZMİR - İzmir'de, geçtiğimiz günlerde CHP Kiraz İlçe Örgütü tarafından düzenlenen dayanışma yemeğinde İlçe Gençlik Kolları Başkanı Serkan Barut'un önceki dönem İlçe Gençlik Kolları Başkanı tarafından yumruklu saldırıya uğraması olayının ardından Başkan Barut, beraberindeki 30 kişiyle beraber istifa ettiğini duyurdu. Barut, istifa gerekçesi olarak, görüntüleri basına sızdırdığı suçlamasıyla parti tarafından disipline sevk edilmesini gösterdi.

Olay 28 Eylül akşamı, CHP Kiraz İlçe Örgütü tarafından bir düğün salonunda düzenlenen birlik, beraberlik ve dayanışma yemeğinde meydana geldi. Etkinliğin bitmesine kısa bir süre kala ailesi ve programa katılan misafirlerle sohbet eden İlçe Gençlik Kolları Başkanı Serkan Barut, önceki dönem Gençlik Kolları Başkanı S.K.'nin yumruklu saldırısına uğradı. Barut'un uğradığı yumruklu saldırının ardından, diğer partililer ile S.K. arasında yumruklaşmalar yaşandı. Ortalığın bir anda savaş alanına döndüğü o anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde S.K.'nin, Barut'a arkadan hızlıca yaklaşıp yumruk attığı ve partililerin de daha sonra olaya dahil olduğu anlar yer aldı.

Hem saldırıya uğradı, hem disipline sevk edildi

CHP Kiraz İlçe Yönetimi, yumruklu saldırıya uğrayan CHP Kiraz İlçe Gençlik Kolları Başkanı Serkan Barut'u disipline sevk etti. Gerekçe olarak da kavga görüntülerini basına sızdırmak gösterildi. Yaşananlara isyan eden Barut 30 kişi ile birlikte gençlik kolları başkanlığı görevinden ve üyesi olduğu CHP'den istifa etti.

"Görüntüleri benim sızdırmama gerek var mı?"

Sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin yaptığı açıklamada olayın üstünün kapatılmaya çalışıldığını öne süren Barut, "Saldırıya uğrayan ben, Disipline giden ben. Üstü kapatılmaya çalışılan olayın kamera kayıtlarını basına sızdırdığım ile ilgili suçlu gösterilen yine ben. Basına açık olan, basın mensuplarının da olduğu bir yemekte görüntüleri benim sızdırmama gerek var mı? Burada mağdur olan biri varsa oda benim. Bu hadise yaşandıktan sonra olayın üzeri kapatılmaya çalışıldı" diyerek yaşananlara tepki gösterdi.

"CHP içerisinde bazı kişiler, Atatürk'ün ışığında yürümüyor"

CHP'nin her kademesinde bazı kişilerin Atatürk'ün ışığından yürümediğini gördüğünü söyleyerek, beraberindeki 30 kişiyle birlikte partiden istifa ettiğini açıklayan Barut, "Cumhuriyet Halk Partisi içinde bulunan bazı kişilerin düşüncelerinin Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığından ilerlemediğini görüyoruz. 10 yaşından beri bayrağını gururla salladığım ve hiç bir beklenti durumunda bulunmadığım Cumhuriyet Halk Partisinden bugün den itibaren 30 yol arkadaşımla birlikte istifamı vermiş bulunuyorum. 'Hak Hukuk Adalet' diye bağırdığımız bu dönemde parti içeresinde demokrasinin bir an önce gelmesi temennisiyle" sözlerine yer verdi.

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İzmir politika haberi: CHP Kiraz İlçe Gençlik Kolları Başkanı Barut partisinden istifa etti İzmir politika haberi: CHP Kiraz İlçe Gençlik Kolları Başkanı Barut partisinden istifa etti Balıkesir yerel haberleri: Burhaniye'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Koşusu Düzenlendi Balıkesir yerel haberleri: Burhaniye'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Koşusu Düzenlendi
Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Hisarcık, gençlik, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'deki yumruklu saldırının ardından toplu istifa - Son Dakika

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