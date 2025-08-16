CHP'den AK Parti'ye geçen belediye başkanından dikkat çeken sözler - Son Dakika
CHP'den AK Parti'ye geçen belediye başkanından dikkat çeken sözler

16.08.2025 20:34
CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Gaziantep'te yaptığı açıklamalarda "Burası benim yuvamdır. Ben de bu yuvanın sizler gibi bir evladıyım. Bu yuvada birbirine ihanet etmek yok. Birbirine çamur atmak yok. Bu yuvada kardeşlik var. Birlik var beraberlik var. Bu mücadele bu ekiple kaldığı yerden devam edecek" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ederek AK Parti'ye geçen ve parti rozeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılan Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, partililer tarafından Gaziantep'te karşılandı.

Yılmaz, AK Parti'ye katılımının ardından ilk ziyaretini AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı'na gerçekleştirdi. Ziyarette, AK Parti Gaziantep İl Başkanı ve partililer Yılmaz'ı karşıladı. Parti binasında gerçekleşen ziyarette Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'a, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu tarafından çiçek verildi.

İSİM VERMEDEN CHP'Yİ ELEŞTİRDİ

İl binasında konuşma yapan Başkan Umut Yılmaz, AK Parti'nin içerisinde birbirine ihanet edenlerin olmadığını, birbirine çamur atanların olmadığını, kardeşlik ve beraberlik olduğunu söyleyerek, Gaziantep'e hizmet etmek için kaldığı yerden devam edeceğini ifade etti.

Yılmaz şöyle konuştu: "Bizim davamız 'Kudüs ağlarken ben gülemem' diyen Recep Tayyip Erdoğan'ın davasıdır. Bizim davamız 15 Temmuz'da tankların namlusunu şakağına dayadığında gelecekleri varsa görecekleri de var diyen Cumhurbaşkanının davasıdır. Biz de bu saatten sonra bu davanın sizler gibi bir neferi, bir ortağıyız. Gençler çok şanslısınız, Recep Tayyip Erdoğan sadece Türkiye'nin değil dünyanın lideridir. Ben kendisine bir kez daha memleketimden teşekkür ederim. Çünkü beni bu yolda sizin gibi vefakar, cefakar, kendisi gibi düşünmüyor diye ona iftira atmayan gerçek Müslümanlarla birlikte bu yola koyduğu için.

"BURASI BENİM YUVAMDIR"

Biz sizlerle burada sadece Şehitkamil için değil Büyükşehir Belediye Başkanımızla Gaziantep'i Tahmazoğlu Başkanımızla Şahinbey'i diğer belediye başkanlarımızla da Gaziantep'i karış karış gezeceğiz, Gaziantep'te yeniden AK Parti diyeceğiz. İl Başkanımızın emrinde ilçe başkanımızla kol kola, milletvekillerimizle beraber omuz omuza bu dava bugünden itibaren yeniden başlamıştır. Burası benim yuvamdır. Ben de bu yuvanın sizler gibi bir evladıyım. Bu yuvada birbirine ihanet etmek yok. Birbirine çamur atmak yok. Bu yuvada kardeşlik var. Birlik var beraberlik var. Bu mücadele bu ekiple kaldığı yerden devam edecek."

Kaynak: İHA

