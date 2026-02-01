CHP'den AK Parti'ye geçen Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, 20 bin TL seviyesindeki emekli maaşlarına yönelik eleştirilere tepki çekecek bir yanıt verdi.
Türkiye'nin zor bir coğrafyada bulunduğunu hatırlatan Çakır, ekonomik şikayetlerin güvenlik sorunlarının önüne geçmemesi gerektiğini savundu. Emekli maaşları üzerinden yapılan tartışmalara tepki gösteren milletvekili, "20 bin TL maaşın üzerinde tepinip duruyorlar. Sen İsviçre'de yaşamıyorsun; bir yanında Yunanistan, diğer yanında Ermenistan var" ifadelerini kullandı.
Çakır, "İngiliz geldiğinde benim namusuma bakacak da senin namusuna bakmayacak mı?" dedi.
CHP'den AK Parti'ye geçen Çakır'dan emeklileri çıldırtacak çıkış
