CHP'den AK Parti'ye geçen Çakır'dan emeklileri çıldırtacak çıkış

01.02.2026 00:40
CHP'den AK Parti'ye geçen Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, 20 bin TL olan emekli maaşlarıyla ilgili tepki çekecek bir çıkışa imza attı. Çakır, "20 bin TL maaşın üzerinde tepinip duruyorlar. Sen İsviçre'de yaşamıyorsun. O tarafta Yunanistan, şurada Ermenistan var. İngiliz geldiğinde benim namusuma bakacak da, senin namusuna bakmayacak mı Neden bunu düşünmüyorsunuz ya?" dedi.

CHP'den AK Parti'ye geçen Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, 20 bin TL seviyesindeki emekli maaşlarına yönelik eleştirilere tepki çekecek bir yanıt verdi.

"20 BİN TL MAAŞIN ÜZERİNDE TEPİNİP DURUYORLAR"

Türkiye'nin zor bir coğrafyada bulunduğunu hatırlatan Çakır, ekonomik şikayetlerin güvenlik sorunlarının önüne geçmemesi gerektiğini savundu. Emekli maaşları üzerinden yapılan tartışmalara tepki gösteren milletvekili, "20 bin TL maaşın üzerinde tepinip duruyorlar. Sen İsviçre'de yaşamıyorsun; bir yanında Yunanistan, diğer yanında Ermenistan var" ifadelerini kullandı.

"İNGİLİZ GELDİĞİNDE SENİN NAMUSUNA BAKMAYACAK MI?"

Çakır, "İngiliz geldiğinde benim namusuma bakacak da senin namusuna bakmayacak mı?" dedi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Yasin Cumhuriyet Yasin Cumhuriyet:
    Yorum yapmak istemiyorum.. 2 0 Yanıtla
  • Aydın Kaya Aydın Kaya:
    Ne güzel demişsiniz sayın vekil Haklısın zengin olmayan zaten vekil olamaz Allah dahada versin hodri meydan ben fakirliğimle aylığımdan geçerin namusum için hadi sizde meclisten aldığınız maaştan ve emeklinizden vaz geçin namusumuza sahip çıkalım hadi delikanlı olalım sayın vekil 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
