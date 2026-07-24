CHP'den Ayrılan Vekiller TBMM'de

CHP'den ayrılan milletvekilleri TBMM'de hazır bulundu.

CHP'den ayrılarak Yeni Parti'ye geçen milletvekilleri TBMM Genel Kurulu'ndaki çalışmalara katıldı. TBMM Genel Kurulu'n da emekli aylıklarını ilgilendiren düzenleme öngören Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülüyor.