Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Müslim Sarı, "Buca Belediyemizdeki tutuklamalara ve Adalar Belediyemizdeki soruşturmalara ilişkin süreci yakından takip ediyoruz" dedi.
CHP Parti Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Müslim Sarı, Buca ve Adalar Belediyesindeki soruşturmalarla ilgili yaptığı açıklamada, "Buca Belediyemizdeki tutuklamalara ve Adalar Belediyemizdeki soruşturmalara ilişkin süreci yakından takip ediyoruz. Hukuki sürecin, masumiyet karinesi ve hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde adil, şeffaf ve tarafsız bir şekilde yürütülmesinin takipçisi olacağız" - ANKARA
Son Dakika › Politika › CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı: 'Buca Belediyemizdeki tutuklamalara ve Adalar Belediyemizdeki soruşturmalara ilişkin süreci yakından takip ediyoruz' - Son Dakika
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