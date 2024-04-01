CHP'den Edremit Belediye Başkanı seçilen Mehmet Ertaş, bu başarının Edremit'e ait olduğunu söyledi.
Mazbatasını çarşamba günü alarak başkanlık koltuğuna oturacak olan Mehmet Ertaş, "Bu başarı tüm Edremit'in başarısı. İlmek ilmek örülen bir başarının hikayesi. Kadınıyla, genciyle, yaş almışıyla, köylüsüyle, emekçisiyle bir Edremit hikayesi. Edremit'imizde, Balıkesir'imizde ve güzel Türkiye'mizde halkçı belediyeciliği, katılımcı demokrasiyi yaşayacağımız yepyeni bir dönemin başlangıcı. Yerelde başlayan bu birliktelik 2028'de tüm Türkiye'ye yayılacak ve hepimiz kazanacağız. Aydınlık, çağdaş, modern ve muasır medeniyetler seviyesinin üstünde olacak bir Türkiye için çalışıyoruz. 31 Mart yerel seçimlerinde büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanı seçilen tüm belediye başkanı yol arkadaşlarıma başarılar diliyorum" dedi. - BALIKESİR
Son Dakika › Politika › CHP'den Edremit Belediye Başkanı Seçilen Mehmet Ertaş'tan Teşekkür Mesajı - Son Dakika
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Çubuk, Gölbaşı, Etimesgut, Mamak, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde meydana gelen 15 farklı hırsızlık olayı aydınlatıldı. Bu çalışmalarda 21 şüpheli yakalandı. Ayrıca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 20 kişi adli makamlara teslim edildi ve bin 673 kişi ise çeşitli suçlardan yakalanarak adli işlem başlatıldı.
Rusya'nın Moskova bölgesinde gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilgili soruşturma devam ediyor. Basmanniy Bölge Mahkemesi'nde çıkarılan 1 şüphelinin daha tutuklanmasıyla tutuklu sayısı 10'a çıktı. Saldırıda 144 kişi hayatını kaybetmişti.
İsrail parlamentosu, ulusal güvenliğe zarar verdiği belirtilen yabancı haber ağlarının İsrail'de faaliyet göstermesini engellemek için hükümete geçici yetkiler veren ve 'Al Jazeera yasası' olarak adlandırılan yasa tasarısını onayladı. Tasarı, İletişim Bakanı'na kanalların yayınını durdurma, ofislerini kapatma, ekipmanlarına el koyma ve internet sitesini çevrimdışı hale getirme yetkisi veriyor.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, adliye çalışanları için geleneksel hale getirilen 'Mesai Kardeşliği' adlı iftar yemeği düzenledi. Programa Samsun Adalet Komisyonu Başkanı Nahit Köseoğlu, cumhuriyet başsavcı vekilleri, mahkeme başkanları, hakimler, cumhuriyet savcıları ve adliye personeli katıldı. Başsavcı Kılıç, programda yaptığı konuşmada, Samsun Adliyesi olarak bir aile olduklarını ve tüm çalışanların mesai kardeşi olduklarını belirtti.
Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Mart ayında gerçekleştirilen şok uygulamalarda yapılan asayiş kontrollerinde 3 silah, 51 bin makaron, bin 246 gümrük kaçağı malzeme, 653,79 gram uyuşturucu ele geçirildi. Ayrıca 10 dolandırıcılık olayı aydınlatılırken, 9 hırsızlık şüphelisi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü, güvenli sokaklar ve mutlu bir şehir için suç ve suçlularla mücadeleye kararlılıkla devam edileceğini ifade etti.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı, sanal devriye faaliyetleri sırasında yasa dışı olduğu belirlenen 721 internet sitesine işlem başlattı. 1-31 Mart tarihleri arasında yapılan incelemelerde, 1663 sosyal medya ve URL adresi incelendi. Bu kapsamda, yasa dışı bahis oynatan 601, müstehcen içerikli paylaşım yapan 111 ve dolandırıcılık yapan 9 internet sitesi hakkında işlem başlatıldı. Ayrıca, 19 faili meçhul olayın aydınlatılması için çalışmalar yapıldı ve bu suçlara karışan 26 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'ya tüm belediye başkanlarıyla birlikte gerektiği gibi hizmet etmek istediğini belirterek, 'El ele tutuşalım ve Ankara'nın tamamına birlikte hizmet edelim' diye teklif götüreceğini söyledi.
Edirne'nin merkeze bağlı Umurbey Mahallesi'nde, bir sandıkta muhtarlık için atılan oylar, iddiaya göre temizlik görevlisi tarafından yanlışlıkla çöpe atıldı. 1750 seçmenin yaşadığı mahallede muhtar belirlenemedi. Edirne İlçe Seçim Kurulu, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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