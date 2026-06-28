CHP'den Faik Öztrak Ataması Açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Müslim Sarı, bazı basın yayın organlarında CHP Genel Merkezi tarafından Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ın Grup Başkanı olarak atandığına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

CHP Sözcüsü Sarı'dan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında CHP Genel Merkezi tarafından TBMM'ye bir yazı gönderildiğinden bahisle; Manisa Milletvekilimiz Özgür Özel'in yerine Tekirdağ Milletvekilimiz Faik Öztrak'ın Grup Başkanı olarak atandığına yer verilmiştir. Söz konusu haberler gerçeği yansıtmamakta olup Genel Merkezimizin böyle bir tasarrufu olmamıştır. Partinin yetkili kişilerince teyit edilmeden servis edilen bu tür haberler konusunda daha özenli davranılması beklenmektedir" dedi. - ANKARA