CHP'den Gözaltı İddialarına Sert Tepki - Son Dakika
CHP'den Gözaltı İddialarına Sert Tepki

09.04.2026 14:50
Başarır, CHP'li belediyelere yönelik soruşturmaları eleştirerek delilsiz gözaltılar yapıldığını savundu.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP'li belediyelere yönelik devam eden soruşturmalara ilişkin, "Her gün bir gözaltıyla uyanıyoruz. 86 milyona buradan bir kez söylüyoruz: Hiçbir somut delil olmadan bunlar yapılıyor." dedi.

Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturmada tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'la ilişkili olduğu iddia edilen kişinin İzmir Bornova Belediyesinde işe alınmasıyla ilgili soruşturma kapsamında, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin gözaltına alınmasını eleştirdi.

"Siyaset kurumunun bir darbeyle karşı karşıya olduğunu" iddia eden Başarır, "Her gün bir gözaltıyla uyanıyoruz. 86 milyona buradan bir kez söylüyoruz: Hiçbir somut delil olmadan bunlar yapılıyor." diye konuştu.

Bursa'da, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey'in yerine Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinde bugün belediye başkan vekilliği seçimi yapıldığını anımsatan Başarır, CHP'li milletvekillerinin polis tarafından belediyeye alınmadığını ve gaz sıkıldığını öne sürdü.

Bursa'da millet iradesinin gasbedildiğini iddia eden Başarır, İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik "kooperatif" soruşturması kapsamında CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un gözaltına alınmasına da tepki gösterdi.

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'den Gözaltı İddialarına Sert Tepki - Son Dakika

SON DAKİKA: CHP'den Gözaltı İddialarına Sert Tepki - Son Dakika
