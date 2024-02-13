CHP'den il ve ilçe belediye başkan adayları açıklandı - Son Dakika
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Politika

CHP'den il ve ilçe belediye başkan adayları açıklandı

CHP\'den il ve ilçe belediye başkan adayları açıklandı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu'nda (MYK) kabul edilen ve Parti Meclisi'nden (PM) geçen il ve ilçe belediye başkan adayları açıklandı.

13.02.2024 16:34  Güncelleme: 16:37
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu'nda (MYK) kabul edilen ve Parti Meclisi'nden (PM) geçen il ve ilçe belediye başkan adayları açıklandı.

CHP'de dün gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) toplantılarının ardından daha önce belirlenmeyen il ve ilçe belediye başkan adayları belirlendi. Uzun süren MYK ve PM'nin ardından 3 Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmak üzere toplam 125 adayının ismini duyurdu.

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki mevcut Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in yerine Hüseyin Can Güner aday gösterildi. Ankara'da diğer ilçe adayları ise şu şekilde oldu; Akyurt'ta Filiz Geygel, Çubuk'ta Can Kaderoğlu, Sincan'da Veysel Alkan.

Açıklanan büyükşehirlerde ise Ordu'da Zekai Sana, Kayseri'de Murat Molu, Malatya'da Veli Ağbaba aday gösterildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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