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Battal İlgezdi, gazeteci Şaban Sevinç'le canlı yayında tartıştı - Son Dakika
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Battal İlgezdi, gazeteci Şaban Sevinç'le canlı yayında tartıştı

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, gazeteci Şaban Sevinç ile canlı yayında tartıştı. İlgezdi, Sevinç'in iddialarını yalanladı ve istifasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. İlgezdi, İmamoğlu'nun adaylık durumuyla ilgili de ayrıntıları paylaştı.

30.01.2024 - 14:36,  Güncelleme: 15:01
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Gazeteci Şaban Sevinç ile CHP'den istifa eden Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi canlı yayında tartıştı. TV100'de Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programına telefonla bağlanan İlgezdi, gazeteci Sevinç'in kendisiyle ilgili iddialarını yalanladı.

İlgezdi istifasıyla ilgili Sevinç'in iddialarına tepki göstererek "Genel Başkan'ın yetkisiyle aday olmadım, Parti Meclisi'nden geçerek aday oldum. Sabahtan beri yalan söylüyorsun. Ayıp ya. Bahsettiklerinin hepsi yalan. Alınan karar Ali Kılıç'la ilgili, benimle değil. Günlerdir yalan konuşuyor. Böyle gazetecilik olur mu? Halk TV'yi anlatayım mı?" diye sordu.

İMAMOĞLU'NUN ÇAĞIRARAK TEBLİĞ ETMESİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Sevinç'in "2019'da ben açığa alındıktan sonra PM'den geçtim, Genel Başkan, Ali Kılıç'la ilgili yetkisini kullandı. Ben başkan adayı olmak için istifa etmedim. Yapılan haksızlığı düzeltmek istiyorum. Bir mevkidaşım bana bunu tebliğ edemez. Şu an isimler, çağrılarak aday olacaksın, olmayacaksın diye belirtiliyor. Parti organları karar vermeden belediye başkanları tarafından karar verilir mi? Yaptırdığım anketlerde yüzde 52 ile seçimi kazanıyorum. Ben CHP'de 40 yıldır siyaset yapıyorum.

İlgezdi, daha sonra stüdyodan "İmamoğlu'nun tek karar verici olduğunu mu söylüyorsunuz?" sorusu üzerine "Aynen öyle. Aday olmayan belediye başkan adaylarına sorun. Hepsi çağrılarak söyleniyor." yanıtını verdi.

Gazeteci Şaban Sevinç'in "2019'da aday yapılmayan CHP'lilerin haklarını da savundunuz mu?" sorusunu da yanıtlayan İlgezdi, "O tarihte olanlar başkan oldu. Onu o dönemki yönetime soracaksınız." dedi. Sevinç'in İlgezdi'nin İmamoğlu'yla aralık ayında görüştüğü iddiası üzerine sinirlenen İlgezdi "Yalan konuşuyorsun, sen yalancı bir adamsın." tepkisini gösterdi.

BİR PARTİDEN ADAY OLACAK MI?

Program sunucusu Gürkan Hacır, Şaban Sevinç ile Battal İlgezdi'nin tartışmasının şiddetlenmesi üzerine İlgezdi'ye başka bir partiden aday olup olmayacağı sorusunu yöneltti. İlgezdi, Hacır'ın sorusuna hiçbir partiden aday olmayacağını söyleyerek İmamoğlu'yla olan görüşmesiyle ilgili ayrıntıyı açıkladı.

İmamoğlu'nun adaylık durumunu bildirmesi üzerine İlgezdi, "3-4 gün bekleyelim," ortak bir aday bulalım." karşılığını verdiğini ve İmamoğlu'ndan "Sen bizim abimizsin, öyle bir şey olmaz." yanıtını aldığını söyledi.

Battal İlgezdi, gazeteci Şaban Sevinç\'le canlı yayında tartıştı
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Cumhuriyet Halk Partisi, Battal İlgezdi, Şaban Sevinç, Politika, Son Dakika

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