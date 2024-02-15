CHP'den istifa eden Gürsel Tekin'den İmamoğlu'nu kızdıracak sözler: Bunlar değişimci değil çürümüş adamlar - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP'den istifa eden Gürsel Tekin'den İmamoğlu'nu kızdıracak sözler: Bunlar değişimci değil çürümüş adamlar

CHP'den istifa eden Gürsel Tekin katıldığı canlı yayında isim vermeden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili zehir zemberek ifadeler kullandı. ''İstanbul'da mevcut İBB Başkanına destek olacak mısınız?'' sorusuna Tekin, ''Bunlar değişimci değil çürümüş adamlar. Onlara ne destek olacağım.'' ifadelerini kullandı.

15.02.2024 23:56  Güncelleme: 23:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'den istifa eden Gürsel Tekin katıldığı canlı yayında, " İstanbul'da mevcut İBB Başkanına destek olacak mısınız?" sorusuna, "Bunlar değişimci değil çürümüş adamlar. Onlara ne destek olacağım." yanıtını verdi.

GÜRSEL TEKİN'DEN ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER

CHP'den geçtiğimiz günlerde istifa eden Gürsel Tekin Habertürk canlı yayınında CHP ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Eski partisine sert eleştiriler yönelten Gürsel Tekin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kızdıracak sözler sarf etti.

CHP'den istifa eden Gürsel Tekin'den İmamoğlu'nu kızdıracak sözler: Bunlar değişimci değil çürümüş adamlar
Gürsel Tekin

"ÇÜRÜMÜŞ ADAMLARA NE DESTEK OLACAĞIM"

Gürsel Tekin, program sunucusunun, "İstanbul'da mevcut İBB Başkanına destek olacak mısınız?" sorusuna çok konuşulacak bir yanıt verdi. Tekin, "Bunlar değişimci değil çürümüş adamlar. Onlara ne destek olacağım." dedi.

CHP'den istifa eden Gürsel Tekin'den İmamoğlu'nu kızdıracak sözler: Bunlar değişimci değil çürümüş adamlar
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

Gürsel Tekin'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Benim niçin, neden istifa ettiğimi sayın genel başkan da çok iyi biliyor. Bazı şeyler söylenmez, zamanı gelince söylenir. 40 yıl çocukluğumdan itibaren bu partiye dava uğruna mücadele etmişim. 15 gün o istifa mektubunu yaşarken hangi ıstırabı çektiğinde ben bilirim. CHP barajın altında kaldığında gözyaşı döken benim. Kadıköy teşkilatındaki eski dostlarımız, ilçe başkanlarımız hepsi bilir, Türkiye coğrafyasında farklı siyasi partilerin tamamı beni arayarak ne kadar haklı olduğumu söylediler.

"BU DEĞİŞİM FALAN DEĞİL"

Bu sadece CHP'de yaşanan sorun değil. Akraba, kabile, yakın ilişkiler, arkadaşlık, dostluk üzerine siyaseti inşa etmeyi çalışırsanız siyaseti çürütürsünüz. Ankara'da tayinli atamalardan vazgeçin. Sayın Özel arayacaktır, elbette abi kardeşlik çerçevesinde birbirimize söyleyecek sözlerimiz vardır. Onlar değişimci, biz geri kalmışçı gibi tasnifler, tarifler beni üzüyor. Ben o arkadaşlarımın sicilini biliyorum, onlar da benim sicilimi bilirler. Bu değişim falan değil. Daha fazla damarına basmayın.

Tabii ki kolay bir karar değildir. Ne kadar zorlandığımı bir ben bir de eşim bilir. Arkadaşlarım ve çevremdeki dostlarım bilir. Kararın arka planında sıradan bir belediye başkanlık meselesinin olmadığını bilmenizi istiyorum. 8 yıl CHP Genel Merkezi'nde, sahada, sokakta sosyolojik çalışma yapan tek kişiyim.

"DAHA FAZLA ZARAR GELMEMESİ İÇİN YUTKUNARAK KONUŞUYORUM"

Bunların hiçbir tanesi CHP'nin haber sitesinde yok. 3 yıl önce CHP'de genel merkeze yakın bir televizyonda söylediğim bir cümleden dolayı, dedim ki '2018 yılındaki seçimde 11 bin 800 sandıkta sıfır oy almışız, ey Ankara'da oturanlar çıkarın kravatlarınızı, Anadolu'yu dolaşalım'. Söylediğim kelime bu. Bana televizyona çıkma yasağı koydular. Sandıklarda, üyelerde sorun var dedim. Bunları kapalı toplantılarda zaman zaman televizyonlarda eleştirisini yapan siyasetçiyim. Benim partim, bugün istifa etmiş olsam da, daha fazla zarar gelmemesi için yutkunarak konuşuyorum."

CHP\'den istifa eden Gürsel Tekin\'den İmamoğlu\'nu kızdıracak sözler: Bunlar değişimci değil çürümüş adamlar

Ekrem İmamoğlu, Gürsel Tekin, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'den istifa eden Gürsel Tekin'den İmamoğlu'nu kızdıracak sözler: Bunlar değişimci değil çürümüş adamlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'a tarihi ceza
    00:20 Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'a tarihi ceza

    Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Süper Lig ekibi Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'a 5 ay 12 gün hak mahrumiyeti ve toplam 1 milyon 78 bin lira para cezası verdi.

  • TBMM'de ilginç diyalog: Sayın Sarıgül üzgün
    00:11 TBMM'de ilginç diyalog: Sayın Sarıgül üzgün

    TBMM Genel Kurulu'na CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ile Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder arasındaki diyalog damga vurdu. Önder, Erzincan İliç'teki maden faciasıyla ilgili konuşan Sarıgül'ü, konuşmasının bir bölümünde dili sürçtüğü için uyardı. Konuşmasının bitiminde kürsüde evrakını unutan Sarıgül'ü bir kez daha uyaran Önder, "Evraklarını burada unuttunuz Sayın Sarıgül. Sayın Sarıgül üzgün." dedi.

  • Okan Buruk maç sonu Muslera'yı öve öve bitiremedi
    00:03 Okan Buruk maç sonu Muslera'yı öve öve bitiremedi

    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sparta Prag maçı sonrası sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Fernando Muslera'dan övgüyle bahsetti. Buruk, Muslera'nın takım için çok önemli olduğunu ve onunla yola devam etmek istediklerini söyledi.

  • RTÜK, Aşk Adası yarışması için inceleme başlattı
    15 Şub RTÜK, Aşk Adası yarışması için inceleme başlattı

    Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, 'Aşk Adası' isimli yapımla ilgili ön incelemenin yapıldığını, toplumsal ve kültürel değerlerle bağdaşmayan hiçbir yapıma müsaade edilmeyeceğini açıkladı.

  • CHP'den istifa eden Gürsel Tekin'den İmamoğlu'nu kızdıracak sözler: Bunlar değişimci değil çürümüş adamlar
    15 Şub CHP'den istifa eden Gürsel Tekin'den İmamoğlu'nu kızdıracak sözler: Bunlar değişimci değil çürümüş adamlar

    CHP'den istifa eden Gürsel Tekin katıldığı canlı yayında isim vermeden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili zehir zemberek ifadeler kullandı. ''İstanbul'da mevcut İBB Başkanına destek olacak mısınız?'' sorusuna Tekin, ''Bunlar değişimci değil çürümüş adamlar. Onlara ne destek olacağım.'' ifadelerini kullandı.

  • Canlı yayında Ersan Şen ile İsmail Saymaz arasında gergin anlar
    15 Şub Canlı yayında Ersan Şen ile İsmail Saymaz arasında gergin anlar

    Gazeteci İsmail Saymaz ile Prof. Dr. Ersan Şen canlı yayında birbirine girdi. Programa uzaktan bağlanan Şen, Saymaz'ın uzun süre konuşmasına sinirlenerek, "İsmail 3 dakikada bitir kardeşim. 1 saat konuşulur mu lan? İnsaf ya." dedi. Şen'in "lan" demesine tepki gösteren Saymaz, "Hocam bir daha benimle böyle konuşmayın. Benimle bir daha böyle konuşursanız üslubumu değiştiririm. Hocam saygısızlığı sürdürürseniz benden ağır cevap alırsınız." ifadelerini kullandı.

  • 9 işçi göçük altındayken maden şirketinden tepki çeken yeni iş ilanı
    15 Şub 9 işçi göçük altındayken maden şirketinden tepki çeken yeni iş ilanı

    Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde meydana gelen heyelanda toprak altında kalan 9 işçiyi arama kurtarma çalışmaları sürerken, madeni işleten Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ. şirketi yeni iş ilanı açtı. Tepkilerin odağındaki şirketin açtığı iş ilanında yer alan ''İnsanları önemseyen şirket kültürü'' ifadesi ise dikkatlerden kaçmadı.

  • Görenler hayrete düşüyor! Muslera'nın kurtarışının dünyada eşi benzeri yok
    15 Şub Görenler hayrete düşüyor! Muslera'nın kurtarışının dünyada eşi benzeri yok

    Galatasaray'ın Sparta Prag'ı son anda attığı golle 3-2 yendiği maça sarı-kırmızılıların başarılı kalecisi Muslera damga vurdu. Uruguaylı eldiven, 90. dakikada suratıyla gole engel oldu.


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2024 00:43:07. #1.12#
SON DAKİKA: CHP'den istifa eden Gürsel Tekin'den İmamoğlu'nu kızdıracak sözler: Bunlar değişimci değil çürümüş adamlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement