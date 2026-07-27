CHP'den İzmir'de Basın Toplantısı - Son Dakika
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CHP'den İzmir'de Basın Toplantısı

CHP\'den İzmir\'de Basın Toplantısı
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya, İzmir'de halkın iktidarını kurma hedefini vurguladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, İzmir'de basın mensuplarıyla buluştu.

Kaya, CHP İzmir İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında İzmir'in kurtuluşunun ve ilk kurşunu atan gazeteci Hasan Tahsin'in şehri olduğunu belirtti.

İl yönetim kurulu üyelerine yönelik yönetici eğitimi vermek için İzmir'e geldiğini anlatan Kaya, halkın iktidarını kurmak için yola çıktıklarını belirtti.

Kaya, şöyle devam etti:

"Bu yolda yürüyenler cumhuriyeti, cumhuriyet devrimlerini savunanlardır. Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan yürüyenlerdir. Bu yoldan ayrılanlar olabilir. Bu yoldan sapanlar olabilir. Ama biz biliyoruz ki yüreğinde cumhuriyet sevdası, Atatürk sevdası, İzmir sevdası olan bu yolu asla terk etmez."

Buca Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ve Buca Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer'i ziyaret ettiğini ifade eden Kaya, yargı süreci tamamlanmadan gerçekleştirilen tutuklamaların hukuksuz olduğunu savundu.

CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü de partiden ayrılan kişilerin yerlerine nitelikli partilileri göreve getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Buca, Urla ve Ödemiş ilçe başkanlarının görevden alınmasına değinen Gümrükçü, "Partinin çatısı altında başka bir partinin organizasyonunu yapmaya müsaade etmeyeceğiz. CHP örgütünden aldıkları görevi Cumhuriyet Halk Partisi örgütünü parçalamaya, seçilmiş meclis üyeleri ve belediye başkanlarını CHP'den istifa ettirmeye çalıştıklarını tespit ettiğimiz bu üç arkadaşı görevden aldık. Arkası da gelecektir." diye konuştu.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Yıldırım Kaya, Politika, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'den İzmir'de Basın Toplantısı - Son Dakika

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