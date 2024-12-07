CHP\'den Kayyum Uygulamasına Tepki: \'Halkın İradesine Darbe\'

Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, "Halkın iradesine, halkın özgür seçimine yapılmış bir darbedir. Biz kayyum rejimini kabul etmiyoruz. Ne belediyelerimizde ne üniversitelerimizde ne de başka bir alanda bu kayyum rejimine razı değiliz" dedi.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Batman'a gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, il binasında partililerle bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Programa CHP meclis üyesi Nazan Güneysu, CHP İl Başkanı Adnan Yaşar ve partililer katıldı. Buradaki konuşmasında kayyım rejimini kabul etmediklerini ifade eden Şahbaz, "Daha önce belki sadece bu bölgelerde, bu bölgede bir kayyum sorunu varken, kayyum ataması olurken bugün bakıyoruz Türkiye'nin her bölgesinde artık demokrasi baskı altındadır. Antidemokratik bir uygulama tüm Türkiye'ye sirayet etmiş durumdadır. Biz Hakkari'de kayyum atandığında Hakkari'deydik. Bu antidemokratik kayyum düzenine karşı Hakkari'deydik. Van'a kayyum atanmak istendiğinde Cumhuriyet Halk Partisi orada halkımızın iradesinin yanındaydı ve bugün Esenyurt'ta maalesef böyle bir kayyum atamasıyla karşı karşıya kaldık. Arkasından Mardin, Batman ve Halfeti'de kayyum atamasıyla karşı karşıya kaldık. Halkın iradesine, halkın özgür seçimine yapılmış bir darbedir. Biz kayyum rejimini kabul etmiyoruz. Ne belediyelerimizde ne üniversitelerimizde ne de başka bir alanda bu kayyum rejimine razı değiliz. Sonuna kadar da halkımızın iradesinin yanındayız. Cumhuriyet Halk Partisi, halkıyla birlikte ve demokratik bir şekilde bu ülkeyi yönetmek isterken, bakıyoruz saray rejimi maalesef ülkenin kaynaklarına kaybettiği illerde kaynaklara tekrar çökmek için kentlere çekmek için bu kayyum düzenini uyguluyor. Bunlar daha önce bu şehirlerde kent suçları işlediler, rant suçları işlediler. Bugün de tekrar aynı suçları işlemek üzere kayyum düzenine devam etmek istiyorlar. Hepimiz artık yoksulluk düzeyinin altında yaşıyoruz. ve maalesef gençlerimize de bu ülkede artık mutlu bir gelecek sunamıyoruz" dedi.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,