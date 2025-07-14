CHP'den Manavgat kararı! 3 isme ihraç talebi - Son Dakika
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Politika

CHP'den Manavgat kararı! 3 isme ihraç talebi

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CHP\'den Manavgat kararı! 3 isme ihraç talebi
14.07.2025 18:50
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CHP\'den Manavgat kararı! 3 isme ihraç talebi
Haber Videosu

Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in baklava kutusunda 110 bin Euro rüşvet aldığı anların görüntülerinin çıkmasının ardından CHP harekete geçti. CHP, Tüter'in yanı sıra Cengiz Coşar ve Hüseyin Cem Gül'ü kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti.

CHP, Manavgat'taki rüşvet görüntüleri nedeniyle Engin Tüter, Cengiz Coşar ve Hüseyin Cem Gül'ü kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti.

MANAVGAT'TA BAKLAVA KUTUSUNDA RÜŞVET SKANDALI

Antalya'da Manavgat Belediyesi'ne yönelik 4 Temmuz'da düzenlenen "rüşvet" soruşturması kapsamında Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara tutuklanırken, "baklava" skandalı soruşturmaya damga vurdu. Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter, makamında baklava kutusunda 110 bin euro ile suçüstü yakalandı. Tüter de sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CHP'DEN 3 İSİM İÇİN KESİN İHRAÇ TALEBİ

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Yücel, 3 ismin kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini belirtti. Yücel şunları söyledi: "Bugünkü MYK toplantımızda, Manavgat'ta yaşanan süreçle ilgili olarak, bu rüşvet kumpasının baş aktörü olan Engin Tüter, Cengiz Coşar ve Hüseyin Cem Gül kesin ihraç istemiyle disipline sevkine karar verilmiş; Soruşturmanın selameti açısından, belediye meclis grubundan 7 kişinin gözaltına alınması, bu meclis üyesi listelerinin oluşturulmasında dahli olmaları nedeniyle Belediye Başkanımız Niyazi Nefi Kara ve önceki Belediye Başkanımız Şükrü Sözen'in üyelikleri askıya alınmıştır."

Mehmet Engin, Politika, Manavgat, Cem Gül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'den Manavgat kararı! 3 isme ihraç talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Muhammed Akici:
    ee hani tiyatroydu 37 14 Yanıtla
    turkumdogruyum?:
    Akp nin yazdığı senaryolu tiyatro. 7 17
  • Ayhan Sevilir:
    desene Parti'nin yarısı gidici 33 18 Yanıtla
  • Elisa21:
    HANİ KOMPLOYDU TESCİLLİ HIRSIZLAR SİZİ 40 HARAMİLER 21 7 Yanıtla
  • 78908900:
    İ.Oğlu'na sahip çık ,bunları ihraç et. Adı yolsuzluk tehdit ve çıkar amaçlı şantaj ile anılan kim varsa "Aklanın gelin" demek çok mu zor ? 16 2 Yanıtla
  • Ahmet Mert Soylu:
    İmamoğlu c. Adayları olduğu için aynı hareketi yapamıyorlar şuan. Ama ona da yakındır hahahaha 11 6 Yanıtla
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