CHP'den ramazan ayı talimatı geldi! Milletvekilleri 3 gün Meclis'te, 4 gün seçim bölgesinde olacak - Son Dakika
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CHP'den ramazan ayı talimatı geldi! Milletvekilleri 3 gün Meclis'te, 4 gün seçim bölgesinde olacak

29.03.2022 15:10
CHP'den ramazan ayı talimatı geldi! Milletvekilleri 3 gün Meclis'te, 4 gün seçim bölgesinde olacak

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ramazan ayı boyunca milletvekillerinin seçim bölgelerinde çalışması için talimat verdi. Milletvekilleri seçim bölgelerinde, STK'lara, muhtarlara ve yoksul ailelere ziyaretler düzenleyecek.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yöneticileri ve milletvekilleri Türkiye'nin farklı kentlerinde bir süredir çalışmalarını sürdürüyor. Esnaf ziyaretleri yapan, sivil toplum örgütü temsilcileriyle görüşen ve toplumun nabzını tutan CHP'li vekillere yeni görev talimatı ulaştı.

Gazete Duvar'ın haberine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ramazan ayı sürecinde milletvekillerinin il ziyaret programları yerine seçim bölgelerinde çalışmalarını sürdürmesi talimatı verdi. Kılıçdaroğlu tarafından gönderilen görevlendirmeye göre 2 Nisan ile 8 Mayıs tarihleri arasında milletvekilleri seçim bölgelerinde çalışmalarını sürdürecek.

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun görevlendirmesine göre milletvekilleri Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri TBMM çatısı altında, genel kurul, komisyon ve grup çalışmalarına katılacak. CHP'li milletvekilleri Pazartesi, Cuma, cumartesi ve Pazar günleri ise seçim bölgelerindeki çalışmaları sürdürecek.

Kılıçdaroğlu'nun talimatı gereğince milletvekillerinin seçim bölgelerinde sivil toplum kuruluşları, muhtarlar, yoksul aileler, şehit ve gazi aileleri ve dernekleri ile çiftçi-esnaf-sanayi kuruluşları ve örgütlerini ziyaret etmeleri de tavsiye edildi.

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SON DAKİKA: CHP'den ramazan ayı talimatı geldi! Milletvekilleri 3 gün Meclis'te, 4 gün seçim bölgesinde olacak - Son Dakika
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