CHP'den Standart Dışı Plakalara Süre Uzatma Talebi

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, "Amerikan Pres Plaka" (APP) olarak bilinen standart dışı plakalara ilişkin, "1 Nisan'a kadar uzatılan süre yeterli değildir. Şoför odalarında uzun kuyruklar yaşanmaktadır. Bu sürenin en az 1 Haziran'a kadar uzatılması gerekmektedir." dedi.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, standart dışı plakalarla ilgili kafa karışıklığının yaşandığını ileri sürdü.

"1 Nisan'a kadar uzatılan süre yeterli değildir. Şoför odalarında uzun kuyruklar yaşanmaktadır. Bu sürenin en az 1 Haziran'a kadar uzatılması gerekmektedir" ifadesini kullanan Kaya, plaka değiştirmek için birçok işlem yaptırmak zorunda kalındığını ileri sürdü."

Kaya, "Hem zaman kaybı yaşanıyor hem de gereksiz mali külfetin altına giriliyor. Bu işlemlerden alınan ücretlerde, vatandaşlarımıza muafiyet ve kolaylık sağlanmalıdır." diye konuştu.

Son dönemde trafik cezalarında ciddi artış yaşandığını dile getiren Kaya, "Ceza kesmek için bütün imkanlar seferber edilmiş durumda." ifadesini kullandı. Kaya, cezaların "hakkaniyetli seviyelere çekilmesi" talebinde bulundu.

"Sakin şehir" ünvanlı Antalya'nın Finike ilçesinde mermer ocağı açılmasının planlandığını söyleyen Kaya, "Finike'mizde madencilik faaliyeti istemiyoruz." sözlerini sarf etti."