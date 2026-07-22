CHP'den Yeni Parti Hazırlıkları - Son Dakika
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CHP'den Yeni Parti Hazırlıkları

CHP\'den Yeni Parti Hazırlıkları
22.07.2026 18:55
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Özgür Özel, CHP'nin yeni partisinin teknik kuruluşunu milletvekilleriyle yaptıklarını açıkladı.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, yeni parti hazırlıklarına ilişkin, "Partinin teknik kuruluşunu milletvekillerimizle yapıyoruz. Partinin siyasi kuruluşunu milletimizle birlikte ağustos, eylül ayında yapacağız" dedi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Ankara'da eski Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu üyeleriyle gerçekleştirdiği toplantıların ardından otelden ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özel, yeni parti hazırlıklarına ilişkin soru üzerine, "Partinin teknik kuruluşunu milletvekillerimizle yapıyoruz. Partinin siyasi kuruluşunu milletimizle birlikte ağustos, eylül ayında yapacağız. O kuruluşla birlikte, hep birlikte yeni partimize katılacağız. Orada bir sıkıntı yok" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Özgür Özel, Politika, Ağustos, Eylül, Son Dakika

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