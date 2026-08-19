CHP, Deniz Milli Parkı Kararını Destekledi - Son Dakika
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CHP, Deniz Milli Parkı Kararını Destekledi

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Müslim Sarı, Yunanistan'ın tepkilerini anlamsız bulduğunu belirterek, Deniz Milli Parkı kararını destekledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Muğla'nın Fethiye ilçesi ile Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında yer alan deniz alanı ile Kuzey Ege'de sınırları belirlenen sahanın "Deniz Milli Parkı" ilan edilmesi kararına ilişkin, "Özellikle Yunanistan'ın bu karara karşı tepkilerini anlamsız bulduğumuzu ifade edelim. Bu konuyla ilgili atılan adımı desteklediğimizi ifade etmek isteriz." dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, parti genel merkezinde toplandı.

MYK gündemine ilişkin basın toplantısı düzenleyen Sarı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının açıkladığı yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nu eleştirdi.

Sarı, Türkiye'nin zor ve çatışmaların olduğu bir coğrafyada yer aldığına dikkati çekerek, İsrail'in Suriye'ye düzenlediği saldırıların, Suriye hükümeti ve Türkiye açısından ciddi riskler oluşturduğunu ifade etti.

Muğla'nın Fethiye ile Antalya'nın Kaş açıklarında yer alan deniz alanı ile Kuzey Ege'de sınırları belirlenen sahanın "Deniz Milli Parkı" olması kararını doğru bulduklarını belirten Sarı, "Özellikle Yunanistan'ın bu karara karşı tepkilerini anlamsız bulduğumuzu ifade edelim. Bu konuyla ilgili atılan adımı desteklediğimizi ifade etmek isteriz." dedi.

"4 üyemiz, Yeni Parti'nin adayına oy vermiştir"

CHP Sözcüsü Sarı, Menderes Belediyesi'nde yapılan belediye başkan vekilliği seçimine de değindi.

Belediyenin CHP'de kalması için uzlaşmak istediklerini ama Yeni Parti'nin işbirliğine yanaşmadığını ileri süren Sarı, buna rağmen AK Parti'nin adayının kazanmaması için belediye meclis üyelerine talimat vererek, Yeni Partili adayı destekleme kararı aldıklarını bildirdi.

Sarı, talimatı bizzat kendisinin verdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"5 belediye meclis üyemizden 1'i CHP'nin talimatına rağmen geçersiz oy kullanmıştır. 4 üyemiz, Yeni Parti'nin adayına oy vermiştir. Ancak, Yeni Parti'nin 10 belediye meclis üyesinden ikisi AKP'ye oy vermiştir. 2 bağımsız adayla AKP 15 sayısına ulaşmıştır. Zaten ertesi gün AKP adayına oy veren Yeni Partili belediye meclis üyeleri de Yeni Parti'den ayrılmıştır. AKP'nin aldığı oy içerisinde CHP'nin hiçbir belediye meclis üyesi yoktur. AKP'nin adayı, Yeni Partili belediye meclis üyelerinin verdiği oyla seçilmiştir."

Geçersiz oy kullanan üyenin istifa ettiği bilgisini paylaşan Sarı, Menderes'te yapılan seçimlere, "iradenin sakatlanması" gerekçesiyle itiraz edeceklerini söyledi.

CHP'nin kongre süreci için çalışmalara devam ettiğini bildiren Müslim Sarı, Bartın için Yonca Alemdar, Afyonkarahisar için Sabri Sıtkı'yı il başkanı olarak görevlendirdiklerini açıkladı.

Sarı, önümüzdeki haftayı "istişare haftası" olarak değerlendireceklerini, 25 Ağustos Salı günü il başkanları toplantısı, 26 Ağustos Çarşamba günü ise MYK ve Parti Meclisi toplantılarını düzenleyeceklerini aktardı.

Sarı, soru üzerine, MYK'de ihraç taleplerinin gündeme gelmediğini söyledi.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Müslim Sarı, Yunanistan, Politika, Ekonomi, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP, Deniz Milli Parkı Kararını Destekledi - Son Dakika

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