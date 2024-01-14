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CHP Dış Politika Danışma Kurulu, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı - Son Dakika
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CHP Dış Politika Danışma Kurulu, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı

CHP Dış Politika Danışma Kurulu, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Toplantıda, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 9 askerin şehit olduğu terör örgütü PKK saldırısı ile bölgedeki gelişmeler kapsamlı değerlendirildi.

CHP Dış Politika Danışma Kurulu, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı
14.01.2024 - 20:58,
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CHP Dış Politika Danışma Kurulu, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı.

CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, parti genel merkezindeki toplantıya Özel'in yanı sıra Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel ve İstanbul Milletvekili Namık Tan, eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, eski parti yöneticileri Osman Korutürk, Faruk Loğoğlu, Onur Öymen ile eski milletvekilleri Hüseyin Pazarcı ve Rıza Türmen katıldı.

Toplantıda, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 9 askerin şehit olduğu terör örgütü PKK saldırısı ile bölgedeki gelişmeler kapsamlı değerlendirildi.

Özel'in ilk kez başkanlık ettiği Danışma Kurulu gelecek süreçte belli aralıklarla toplantılarını sürdürecek.

Kaynak: AA
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Cumhuriyet Halk Partisi, Selin Sayek Böke, İlhan Uzgel, Dış Politika, Terör, Politika, Son Dakika

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