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CHP, dış politikada daha etkili olacak - Son Dakika
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CHP, dış politikada daha etkili olacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, AK Parti'nin olduğu her yerde CHP'nin de olacağını ve dış politikada daha etkili olacaklarını söyledi. Uzgel, Türkiye'nin dış politikada zor bir dönemden geçtiğini belirterek, Erdoğan'ın iktidarının ayakta tutulması için dış politika yapıldığını ifade etti. CHP'nin ise dış politikada bir alternatif olduğunu göstereceğini ve Erdoğan'ın iddiasını çürüteceğini vurguladı.

CHP, dış politikada daha etkili olacak
29.12.2023 - 13:01,
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CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, "AK Parti'nin olduğu her yerde CHP de olacak. CHP'nin neyi farklı yapacağını öğrenecekler. CHP dış politikada kendini daha fazla gösterecek, dış politikada bir alternatif olduğunu gösterecek, Erdoğan'ın 'dış politika benden sorulur, muhalefet dış politikadan anlamaz' iddiasını çürütecek" dedi.

CHP'li Uzgel, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin 2023 yılındaki dış politikasını değerlendirdi. Uzgel, Türkiye'nin dış politikada tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşadığını belirterek, "Bunun nedenleri var; bir defa mali olarak kırılgan, siyaseten baskıcı ve diplomatik olarak izole edilmiş bir Türkiye ile karşı karşıyayız. ve bunu kime borçlu olduğumuzu gayet iyi biliyoruz. Erdoğan'ın kendi iktidardaki yalnızlığı, Türkiye'nin uluslararası alandaki yalıtılmışlığına ve etkisinin azalmasına yol açıyor. Türkiye'de dış politikanın en önemli sorunu nedir? Bütün hepsini ayıklayıp bir tek şey söylerim; o da dış politikanın Erdoğan'ın iktidarının ayakta tutulması için yapılıyor olması. Erdoğan zayıfladıkça, ekonomi zayıfladıkça bu eğilim artarak devam ediyor. Çıkışı dış politikada arayan bir iktidar var" dedi.

'DAHA AKTİF BİR DIŞ POLİTİKA ANLAYIŞINA SAHİP OLACAĞIZ'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın en büyük sınamasının Gazze krizi olduğunu söyleyen Uzgel, "İslam İşbirliği Teşkilatı çerçevesinde ve Arap İşbirliği çerçevesinde bir eylem grubu kuruldu; hiçbir sonucu yok. Sayın Hakan Fidan, 'Blinken ile açık konuştum, ateşkes istedim' diyor. Ben de istedim. Gölge bakan olarak ateşkes istedim. Aramızda bir fark kalmadı. Somut hiçbir şey yok. Bu kadar etkisiz bir dış politika ben hiç görmedim. CHP dış politikada daha da etkili olacak. Şimdiye kadar hep eleştiri ile yetindik, bundan sonra daha aktif bir dış politika anlayışına sahip olacağız. Ben yıllardır uluslararası toplantılarda şunu duydum; 'Peki CHP bu konuda ne diyor? CHP bu konuda neyi farklı yapacaktı?' Yabancılar bize hep bunu söyledi. AK Parti'nin olduğu her yerde CHP de olacak. CHP'nin neyi farklı yapacağını öğrenecekler. Bakın son 1,5 ayda genel başkanımız da bu konuda çok aktif bir tutum aldı. Son 1,5 ayda ilk kez bir CHP Genel Başkanı görevdeki bir Almanya Başbakanı ile görüştü. İlk kez bir CHP Genel Başkanı bir başka ülkedeki sosyal demokrat partinin kongresinde kendi dilinde konuştu. Göreve geldikten bu yana 2 cumhurbaşkanı, 4 başbakan, 4 sosyal demokrat parti lideri, 1 eski cumhurbaşkanı, 1 eski başbakan, 1 eski meclis başkanı ile görüşme yaptı. Bu dış politikaya bu çok hızlı bir girişti. Yerel seçimlerden sonra bu tempoya aynen devam edecek. CHP dış politikada kendini daha fazla gösterecek, dış politikada bir alternatif olduğunu gösterecek, Erdoğan'ın 'dış politika benden sorulur, muhalefet dış politikadan anlamaz' iddiasını çürütecek" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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