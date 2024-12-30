CHP: Emekli Aylığı ve Memur Maaş Artışları Hayal Kırıklığı Yaratacak

Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, "Asgari ücret, büyük bir hayal kırıklığı yarattı ama ondan daha büyük hayal kırıklığı, önümüzdeki hafta açıklanacak olan emekli aylık artışları ve memur maaşlarında yapılacak değişikliktir. Asgari ücretin bile çok altında bir artış ile karşı karşıya kalacağımızı biliyoruz" dedi.

CHP'li Karatepe, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Karatepe, AK Parti hükümetlerinin Türkiye'yi derin bir yoksulluğa sürüklediğini belirterek, çalışanların aldıkları ücretler karşılaştırılırken açlık ve yoksulluk kavramlarının referans alındığını söyledi. Karatepe, 2025 yılı asgari ücret zammına ilişkin, "Bugün TÜRK-İŞ'in açıkladığı yoksulluk sınırı verisine baktığımızda, aralık ayında bunun çok daha yükseldiğini göreceğiz. Bugün ülkede çalışanların, ücret geliri elde edenlerin büyük bir çoğunluğunun yoksulluk sınırının altında bir gelir elde ettiğini gösteriyor. Üniversite hocalarının bile; doktorların, mühendislerin, ülkeye değer katan, yüksek derecede üretim yapanların bile eline geçen ücretlerin yoksulluk sınırı altında kaldığını maalesef üzülerek görüyoruz. Asgari ücret, büyük bir hayal kırıklığı yarattı ama ondan daha büyük hayal kırıklığı, önümüzdeki hafta açıklanacak olan emekli aylık artışları ve memur maaşlarında yapılacak değişikliktir. Asgari ücretin bile çok altında bir artış ile karşı karşıya kalacağımızı biliyoruz" dedi.

'ORTA SINIF KALMAMIŞTIR'

Karatepe, "Bir taraftan çalışanlar enflasyona ezdirilirken diğer taraftan emeklilerin alacakları artışların çok sınırlı kalacakları bu dönemde maalesef iktidar tarafından yapılan açıklamalarda, 'Çalışanların enflasyona ezdirilmediği, emeklilerin enflasyon karşısında güçlü bir biçimde korunduğuna' ilişkin açıklamalar, kamuoyuyla paylaşılıyor. Açıklanan resmi verilere baktığımız zaman, bu açıklamaların verilerle örtüşmediğini çok net bir biçimde görüyoruz. Cuma günü 2024 yılı sonu enflasyon verisi açıklanacak. Bu verinin muhtemelen yüzde 46 seviyesinde olacağını biliyoruz. Enflasyonun resmi olarak yüzde 46 olarak gerçekleştiği bir dönemde ücretlerin yüzde 30 seviyesinde artırılmış olmasına rağmen hala, 'Biz vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmiyoruz' ifadesini kullanabilmek, vatandaşın aklı ile alay edenlerin yapabileceği bir şeydir. Yoksulluğun derinleştiği, açlığın referans alındığı bir ülkede orta sınıf kalmamıştır" diye konuştu.