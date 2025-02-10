CHP, Erken Seçim İçin Toplandı - Son Dakika
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Politika

CHP, Erken Seçim İçin Toplandı

CHP PM, ön seçim gündemiyle toplandı. Aday belirleme ve süreçler ele alınıyor.

10.02.2025 15:19
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CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı.

CHP Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı saat 12.30'da başladı.

Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, "erken seçim" gündemiyle toplanacak PM'de, CHP'nin bir sonraki genel seçimde göstereceği cumhurbaşkanı adayını yaklaşık 1 milyon 600 bin parti üyesine sorarak belirleme kararı aldığı "ön seçim" uygulaması masaya yatırılacak.

Bu kapsamda, ön seçim takvimi, uygulama yöntemi, aday adaylarının başvuru kriterleri ve hazırlanan yönerge konuşulacak.

Toplantıda, ön seçimin il ve ilçe merkezlerinde belirlenen alanlara sandık kurularak ve mühürlü pusulalar kullanılarak yapılması yöntemi üzerinde durulması bekleniyor.

Partinin en yetkili karar organı olan PM'de, bizzat genel merkeze gelerek başvuru yapacak aday adaylarının belirli bir yaş aralığında olması, kabul görecek bir süreden uzun süredir partiye üye olması, PM, milletvekilleri veya il başkanlıklarından seçime katılmak için imza toplaması ve adaylara propaganda için süre tanınması gibi konuların görüşülmesi öngörülüyor.

Öte yandan toplantıda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dün akşam İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Ankara'da yaptığı özel görüşmeye dair PM üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

CHP Parti Meclisi, Özgür Özel, Politika, Eğitim, ankara, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP, Erken Seçim İçin Toplandı - Son Dakika

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