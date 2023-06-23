Sarıgül, partisi TDP'nin CHP'ye katıldığını ilan etti! Törende duygusal anlar yaşandı

TDP genel merkezinde basın açıklaması yapan CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, kurucusu olduğu Türkiye Değişim Partisi'nin CHP ile birleşmesi kararını aldıklarını söyledi.

"ARKADAŞLARIM KOLAY OLANI DEĞİL, ZOR OLANI SEÇTİ"

Sarıgül, "Bugün itibarıyla aldığımız kararla Türkiye Değişim Partimiz, Cumhuriyet Halk Partimizle bütünleşmiştir. Ülkemize hayırlı ve uğurlu olsun. Türkiye Değişim Partisi, 'Önce ülkem' diyenlerin partisidir. Türkiye Değişim Partisi, çıkar hareketi değil, bir inanç hareketidir. Biz hiçbir makam ve mevki peşinde bugüne kadar koşmadık. Hep yapıcı ve uzlaşmacı bir siyaset yaptık. Hep sorunun parçası değil, çözümün parçası olduk. Bugünkü kararla da bunları bir kez daha teyit ettik. Benim arkadaşlarım kolay olanı değil, zor olanı seçti" dedi.

"DİRENCİN MİMARI KILIÇDAROĞLU'

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin, yönetim sistemine karşı kuvvetli bir direncin göstergesi olduğunu söyleyen Sarıgül, "Bu yönetim sistemini neredeyse Türkiye'nin yüzde 50'si kabul etmiyor. Bu direncin mimarı, Cumhuriyet Halk Partisi ve onun onurlu duruş gösteren Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Şimdi de görüyorum, CHP ve Sayın Kılıçdaroğlu, adeta bir hedef tahtası haline geldi. TDP olarak bu mücadeleye omuz vermek için, demokratik parlamenter sisteme geçmek için, tarafsız cumhurbaşkanı, güçlü parlamento, bağımsız yargı demek için CHP ile birleşiyoruz. Haklıyla haksız karşı karşıya gelmişse, bizim yerimiz her zaman haklının yanıdır ve her zaman Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanındadır" ifadelerini kullandı.

"ZAMAN, KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK VERME ZAMANI"

Sarıgül, TDP'liler olarak, bu kararla, tarihin doğru tarafında yer aldıklarını belirterek, "Aldığımız bu kararla Türkiye Değişim Partimiz tarihe karışmamıştır, CHP tarihiyle bütünleşmiştir. Şimdi hepimiz için yeni bir dönem başlıyor. Zaman, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Sayın Kılıçdaroğlu'na, karşılıksız, koşulsuz destek verme zamanı. Türkiye'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Sayın Kılıçdaroğlu'na inanın ki her zamankinden daha çok ihtiyacı var. Toplumsal mutabakatı temsil eden parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Türkiye'nin ortak aklı ve birleştirici gücü Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Devleti rayına oturtacak olan isim Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur" diye konuştu.

SARIGÜL GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Konuşması sırasında duygusal anlar da yaşayan Sarıgül, Genel Başkan olarak son konuşmasını yaptığını ifade ettiği açıklamalarının bitiminde gözyaşlarını tutamadı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.