CHP Eski Milletvekili Gürkut Acar Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Politika

CHP Eski Milletvekili Gürkut Acar Hayatını Kaybetti

CHP Eski Milletvekili Gürkut Acar Hayatını Kaybetti
13.07.2025 13:08  Güncelleme: 13:12
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CHP 24. Dönem Milletvekili ve Antalya Barosu eski Başkanı Gürkut Acar, 76 yaşında hayatını kaybetti. Acar için CHP Antalya İl Başkanlığı ve Antalya Barosu'nda tören düzenleneceği açıklandı.

CHP 24. Dönem Milletvekili ve Antalya Barosu eski Başkanı Gürkut Acar hayatını kaybetti. Acar için bugün CHP Antalya İl Başkanlığı ve Antalya Barosu önünde tören düzenlenecek.

Cumhuriyet Halk Partisi 24. Dönem Antalya Milletvekili ve Antalya Barosu eski Başkanı 76 yaşındaki Gürkut Acar, Yeşilbayır'daki evinde hayatını kaybetti. Acar'ın vefatı hem siyasi camiada hem de hukuk çevrelerinde üzüntüyle karşılandı. Acar'ın vefatının ardından CHP Antalya İl Başkanı nail Kamacı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet değerlerine bağlılığı, hukuk mücadelesi ve topluma adanmış yaşamıyla iz bırakan önceki dönem Baro Başkanımız, önceki dönem CHP İl Başkanımız ve 24. Dönem Antalya Milletvekilimiz, Sayın Gürkut Acar'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Onu her zaman saygı, sevgi ve minnetle anacağız. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine, hukuk camiasına ve Cumhuriyet Halk Partisi ailemize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Tören düzenlenecek

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ise yaptığı paylaşımda, "Hukuk mücadelesi ve topluma adanmış yaşamıyla derin iz bırakan 24. Dönem Antalya Milletvekilimiz, önceki dönem Baro Başkanımız ve önceki dönem CHP İl Başkanımız Sayın Gürkut Acar'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Gürkut ağabey, hem meslek hayatında hem de siyasi yaşamında ilkeli duruşuyla hepimize örnek oldu. Onu her zaman saygı, sevgi ve minnetle anacağız" dedi.

Antalya Baro Başkanı Ali Çadaş Bozaner de sosyal medya hesabından, "2000-2002 yılları arasında Antalya Barosu Başkanlığı yapmış, değerli meslektaşımız Avukat Gürkut Acar'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz" mesajını paylaştı.

Gürkut Acar için bugün saat 15.30'da üyesi olduğu ve bir dönem milletvekilliği yaptığı CHP Antalya İl Başkanlığı önünde, 16.00'da ise 2000-2002 yılları arasında başkanlığını yaptığı Antalya Barosu'nda tören düzenlenecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA

antalya, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Eski Milletvekili Gürkut Acar Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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