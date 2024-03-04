CHP'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayşe Ünlüce, motor kulüpleriyle bir araya geldi.
Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile birlikte Autoshow26 ve Motoshow Kulübü üyeleriyle düzenlenen programda buluşan Ünlüce, Yenikent Mahallesi'ne motokros alanı yapacaklarını söyledi.
Autoshow26 ve Motoshow Kulübü üyelerine "motokros" alanı oluşturacaklarını ifade eden Ünlüce, "Yenikent Mahallesi'nde engebeli 70 dönümlük bir arazimiz var. Bu arazi üzerine sizler için motokros alanı oluşturmak ve bu alanda sizlerin keyifli vakit geçirmenizi istiyoruz. Projemizi hazırladık, o alanı sizlere hediye edeceğiz." dedi.
Eskişehir'de birçok sivil toplum kuruluşu, dernek, oda ve kulüplerle bir araya geldiklerini hatırlatan Ünlüce, "Eskişehir'de birçok sivil toplum kuruluşlarımızı, odalarımızı, derneklerimizi ve kulüplerimizi ziyaret ediyoruz. Ben bu ziyaretlerde şunu görüyorum Eskişehir çok renkli bir kent. Ne kadar çok oluşum var, ne kadar çok kulübümüz var. Ben bunlara çok önem veriyorum. İlgi alanlarımıza göre bir çatı altında toplanarak o yalnızlık hissinden çıkılıyor ve aidiyet duygusu gelişiyor. Bizim bu renklere ihtiyacımız var. Biz bu renklerin katkısıyla bu kenti inşa etmek istiyoruz." diye konuştu.
Eskişehir ile ilgili birçok proje hazırladıklarını ve projeleri hazırlarken "Dengeli Büyüme" modelini öne çıkardıklarını söyleyen Ünlüce, "Bizim bütün projelerimizin ortak bir amacı var, sosyal ve adil bir kent olmak. Sosyal belediyecilik ve adil belediyecilik kavramları bizim için çok önemli. Bu şehrin farklı bileşenlerini besleyerek büyümek, bu bileşenleri geliştirerek dengeli bir Eskişehir kurmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Gecenin sonunda motosiklete binen Ünlüce'ye kulüp üyelerince bileklik hediye edildi.
Etkinliğe, CHP Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü ile CHP İl Başkanı Talat Yalaz da katıldı.
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