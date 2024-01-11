CHP, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Ayşe Ünlüce\'yi aday gösterdi

CHP, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için belediyede hukuk müşavirliğinin yanı sıra genel sekreterlik görevlerinde bulunan 2 çocuk annesi avukat Ayşe Ünlüce'yi (54) aday gösterdi. Ünlüce'nin adaylığı ile Eskişehir'de 1999 yılından bu yana 5 dönemdir belediye başkanı olan Yılmaz Büyükerşen 'in (86) dönemi de kapanmış oldu.

Anadolu Üniversitesi'nde 2 dönem rektörlük görevinde bulunan Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, 1999 yerel seçimlerinde aday gösterildiği DSP'den belediye başkanlığını kazandı. Sonraki 2004, 2009 seçimlerini DSP'den aday gösterilerek kazanan Büyükerşen, 2011 yılında DSP'den istifa ederek CHP'ye geçti; 2014 ve 2019 yıllarında yapılan yerel seçimleri de kazanarak, üst üste 5 dönem belediye başkanlığı yaptı. Bu yıl mart ayında yapılacak olan yerel seçimleri için CHP'den Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı aday adayı olan Büyükerşen, aday gösterilmedi. CHP yönetimi, Büyükerşen yerine belediyede hukuk müşavirliğinin ardından geçen aya kadar genel sekreterlik görevini sürdüren avukat Ayşe Ünlüce'yi aday gösterdi. Ünlüce'nin adaylığı ile Büyükerşen'in 25 yıldır sürdürdüğü belediye başkanlığı dönemi de kapanmış oldu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili olan eşi Aydın Ünlüce'yi geçen yıl mart ayında geçirdiği kalp krizi sonucu kaybeden 2 çocuk annesi Ayşe Ünlüce, 1970 yılında Eskişehir'de doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Ünlüce, Adalet Bakanlığı bünyesinde hakim olarak görev yaptı. Türk Telekom A.Ş. ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde hukuk müşaviri olarak görev alan Ünlüce, 2016 yılında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde 1'inci Hukuk Müşaviri oldu. 2018 yılında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde genel sekreterlik görevine getirilen Ünlüce, 2024 yerel seçimleri sürecinde görevinden istifa etti.

HATİPOĞLU, TEBRİK ETTİ

Ayşe Ünlüce, başkanlık için AK Parti adayı Nebi Hatipoğlu, İYİ Parti başkan adayı Melih Aydın ile yarışacak. Hatipoğlu, Ayşe Ünlüce'nin adaylığını tebrik ederek, "CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Sn. Ayşe Ünlüce'yi tebrik ediyorum. Eskişehir'e yakışan bir seçim süreci geçireceğimizi düşünüyorum. Öte yandan adaylığı kesinleşen diğer tüm adaylara da başarılar diliyorum. Hepimiz Eskişehir'e hizmet etme niyetindeyiz. Allah herkesin yolunu açık etsin" dedi.