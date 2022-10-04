CHP'li Çakırözer Basın Kanunu Teklifi'ne tepki gösterdi

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Basın Kanunu Teklifi'ne, "Sansüre, susturmaya, sindirmeye 'hayır' diyoruz.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Basın Kanunu Teklifi'ne, "Sansüre, susturmaya, sindirmeye 'hayır' diyoruz." ifadeleriyle tepki gösterdi. Çakırözer, Medya Dayanışma Grubu adı altında toplanan basın meslek örgütlerinin temsilcileri ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 27. Dönem 6. yasama yılının ilk Genel Kurul toplantısının Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri ile başlayacağını anımsattı. İktidarın dezenformasyonu önleme gerekçesiyle getirdiği teklifin tam anlamıyla bir sansür, toplumu sindirme, susturma amacı taşıdığını ileri süren Çakırözer, "Bugün bu kürsüyü meslektaşlarımıza, gazetecilere bırakıyoruz. Biz ise görüşlerimizi Genel Kurul salonunda dile getireceğiz. Tek söyleyeceğim; 'Sansüre, susturmaya, sindirmeye hayır.' diyoruz." ifadelerini kullandı. Daha sonra Parlamento Muhabirleri Derneği (PMD) Başkanı Kemal Aktaş, Medya Dayanışma Grubu adına hazırlanan ve basın meslek örgütlerinin çekincelerini içeren 10 maddelik basın metnini okudu.

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