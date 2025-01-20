CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'a yurt dışına çıkış yasağı - Son Dakika
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Politika

CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'a yurt dışına çıkış yasağı

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CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik yapılan paylaşım nedeniyle soruşturma başlatıldı. İfadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Aydın'a yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Aydın haftada 3 gün de imza verecek.

20.01.2025 12:50
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CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın hakkında, CHP'nin Gençlik Kolları'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma ilişkin, "kamu görevlisine hakaret" ve "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadeye çağrılan CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, polis ekiplerinin eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

SERBEST BIRAKILDI

Aydın, "kamu görevlisine hakaret" ve "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek" suçlamalarına karşı ifade verdi. Cem Aydın, savcılıkta verdiği ifadenin ardından adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Aydın, sulh ceza hakimliğindeki sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI

Aydın'a serbest kalmasının ardından yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Aydın ayrıca haftada 3 gün de imza verecek.

CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın\'a yurt dışına çıkış yasağı

Cem Aydın, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'a yurt dışına çıkış yasağı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Metin Celik:
    Sözde Atatürkçü, bunlardan vatana fayda gelmez. Berduş. 11 7 Yanıtla
  • Vadaa:
    Metin celik gaymisin ? 2 7 Yanıtla
  • İlhan Alici:
    Hele bu süt çocuğuna bak hepiniz de adam olacaksınız az kaldı 2 3 Yanıtla
  • Hıdır null:
    sizden korkan sizin gibi olsun adaleti olmayanın dinide yoktur.dinsizler .rte Birgün kaybolup gidecek bakalım o zaman ne yapacaksınız .adalet sizede lazım olacak. 1 3 Yanıtla
  • Hakan Tasyurek:
    BİR ULKEDE DEVLETI YONEDEN ADALETİ SATIN ALMISSA ORDA ADALET OLMAZ CIKAR ILISKISI MAKAM MEVKI CEPI DOLDURMAK OLUR HUKUKU YÖNETENLER PADISAHIM COK YASA SOYLEYIP SAKSAKCILIK YAPARLAR NOKTA 0 2 Yanıtla
  • Alper Elma:
    chp kadroları adam olacaksınız hepinizi hoplatacak kudreti var ülkenin 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'a yurt dışına çıkış yasağı - Son Dakika
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