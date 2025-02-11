CHP Gençlik Kolları Başkanı'na 5 yıl 4 aya kadar hapis talebi - Son Dakika
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Politika

CHP Gençlik Kolları Başkanı'na 5 yıl 4 aya kadar hapis talebi

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CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e ilişkin sözleri gerekçesiyle yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Aydın'ın 2 ayrı suçtan toplamda 5 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

11.02.2025 15:25  Güncelleme: 15:37
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CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'a yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e ilişkin sözleri gerekçesiyle yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Başsavcı Akın Gürlek 'mağdur', Cem Aydın ise 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMI AŞILDI

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Aydın'ın sosyal medyada paylaştığı videoda kullandığı 'adalet celladı, seyyar giyotin' şeklindeki sözlerinin karşı tarafı küçük düşürücü, saygınlığını zedeleyici ve incitici olduğu, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı anlatıldı.

GÜRLEK'İ HEDEF GÖSTERİLDİĞİ KAYDEDİLDİ

İddianamede, Gürlek'in geçmiş dönemlerde Sulh Ceza Hakimliği ile terör suçlarına bakmakla görevli Ağır Ceza Mahkemelerinde görev aldığı, görevi sebebiyle terör örgütlerinin hedefi haline geldiğinin bilindiği, şüpheli Aydın'ın sözlerinin ise terörle mücadelede görev alan ve kamu görevlisi olan Gürlek'i hedef gösterdiği kaydedildi.

5 YIL 4 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede şüpheli Aydın'ın 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' ve 'terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçlarından toplamda 2 yıl 2 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. İddianame, gönderildiği İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nce değerlendiriliyor.

CHP Gençlik Kolları Başkanı\'na 5 yıl 4 aya kadar hapis talebi

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Son Dakika Politika CHP Gençlik Kolları Başkanı'na 5 yıl 4 aya kadar hapis talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Mustafa Yildiz:
    Anlaşılan Bu CHPKk Ülkeye Huzur Vermeyecek 16 32 Yanıtla
  • okan:
    ulan seçimi kaybedince kendini kaybeden tipler sinirden delirince yaptıkları 23 11 Yanıtla
  • Adem Akpinar:
    Aldın mı üçün birini 6 11 Yanıtla
  • murat özdemir:
    Chp bu ülkenin beka sorunudur. 2 3 Yanıtla
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